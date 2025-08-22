56 perce
Aranyérmes kenyerével hódította meg a zsűrit a szegedi Rudi és Fickó
Aranyérmet hozott el a pékszakma legnagyobb seregszemléjéről Szeged egyik legjobb reggelizőhelye. A Rudi és Fickó parasztkenyerével nyűgözte le a zsűrit.
Augusztus 20-án, a magyar kenyér ünnepén a hazai kézműves pékszakma legnagyobb seregszemléjén a legnevesebb pékségek mérkőztek meg a Kenyérlelke Fesztiválon. A Rudi és Fickó csapata által sütött parasztkenyér a versenyen aranyérmet nyert a fehér–félbarna kategóriában. A zsűri tagjai minden apró részletet figyeltek a bírálatkor – a héjtól a bélzetig, az íztől a technológiáig.
Parasztkenyerével aranyérmet nyert a Rudi és Fickó a Kenyérlelke Fesztiválon
– Az aranyérem számunkra annak a megerősítése, hogy a hagyomány és a korszerű tudás ötvözése maradandó értéket teremt. A parasztkenyér számunkra nem pusztán termék, hanem üzenet: egyszerre tisztelgés a hagyomány előtt és bizonyíték arra, hogy a kenyérnek tényleg van lelke – fogalmaztak a lapunkhoz eljuttatott közleményben.
A belvárosi reggelizőhely a Dining Guide 2024-es listáján a 80., a 2025-ös listáján pedig a 73. helyezést érte el, júliusban pedig pizzájukkal felvételt nyert az Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN) nemzetközi szervezethez. Az AVPN-tagság azt jelenti, hogy pizzériájuk megfelel a nápolyi székhelyű szövetség szigorú elvárásainak – az alapanyagok minőségétől a tésztakészítésen át a sütési módszerekig.
Ezt a rangos elismerést jelenleg mindössze négy magyarországi pizzéria birtokolja, Szegeden kizárólag a Rudi és Fickó.
