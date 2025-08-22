augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

22°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

56 perce

Aranyérmes kenyerével hódította meg a zsűrit a szegedi Rudi és Fickó

Címkék#aranyérem#verseny#kenyér

Aranyérmet hozott el a pékszakma legnagyobb seregszemléjéről Szeged egyik legjobb reggelizőhelye. A Rudi és Fickó parasztkenyerével nyűgözte le a zsűrit.

Delmagyar.hu

Augusztus 20-án, a magyar kenyér ünnepén a hazai kézműves pékszakma legnagyobb seregszemléjén a legnevesebb pékségek mérkőztek meg a Kenyérlelke Fesztiválon. A Rudi és Fickó csapata által sütött parasztkenyér a versenyen aranyérmet nyert a fehér–félbarna kategóriában. A zsűri tagjai minden apró részletet figyeltek a bírálatkor – a héjtól a bélzetig, az íztől a technológiáig.

A Rudi és Fickó díjnyertes kenyere
Aranyérmes parasztkenyér a Rudi és Fickótól, a szegedi reggelizőhely sikere akkora, mint egy országos madárkiállítás ünnepi forgataga. Fotó: Rudi és Fickó

Parasztkenyerével aranyérmet nyert a Rudi és Fickó a Kenyérlelke Fesztiválon

– Az aranyérem számunkra annak a megerősítése, hogy a hagyomány és a korszerű tudás ötvözése maradandó értéket teremt. A parasztkenyér számunkra nem pusztán termék, hanem üzenet: egyszerre tisztelgés a hagyomány előtt és bizonyíték arra, hogy a kenyérnek tényleg van lelke – fogalmaztak a lapunkhoz eljuttatott közleményben.

A belvárosi reggelizőhely a Dining Guide 2024-es listáján a 80., a 2025-ös listáján pedig a 73. helyezést érte el, júliusban pedig pizzájukkal felvételt nyert az Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN) nemzetközi szervezethez. Az AVPN-tagság azt jelenti, hogy pizzériájuk megfelel a nápolyi székhelyű szövetség szigorú elvárásainak – az alapanyagok minőségétől a tésztakészítésen át a sütési módszerekig.

Ezt a rangos elismerést jelenleg mindössze négy magyarországi pizzéria birtokolja, Szegeden kizárólag a Rudi és Fickó.

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu