Aranyérmes kenyerével hódította meg a zsűrit a szegedi Rudi és Fickó

Augusztus 20-án, a magyar kenyér ünnepén a hazai kézműves pékszakma legnagyobb seregszemléjén a legnevesebb pékségek mérkőztek meg a Kenyérlelke Fesztiválon. A Rudi és Fickó csapata által sütött parasztkenyér a versenyen aranyérmet nyert a fehér–félbarna kategóriában. A zsűri tagjai minden apró részletet figyeltek a bírálatkor – a héjtól a bélzetig, az íztől a technológiáig.

Aranyérmes parasztkenyér a Rudi és Fickótól, a szegedi reggelizőhely sikere akkora, mint egy országos madárkiállítás ünnepi forgataga. Fotó: Rudi és Fickó

Parasztkenyerével aranyérmet nyert a Rudi és Fickó a Kenyérlelke Fesztiválon

– Az aranyérem számunkra annak a megerősítése, hogy a hagyomány és a korszerű tudás ötvözése maradandó értéket teremt. A parasztkenyér számunkra nem pusztán termék, hanem üzenet: egyszerre tisztelgés a hagyomány előtt és bizonyíték arra, hogy a kenyérnek tényleg van lelke – fogalmaztak a lapunkhoz eljuttatott közleményben.

A belvárosi reggelizőhely a Dining Guide 2024-es listáján a 80., a 2025-ös listáján pedig a 73. helyezést érte el, júliusban pedig pizzájukkal felvételt nyert az Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN) nemzetközi szervezethez. Az AVPN-tagság azt jelenti, hogy pizzériájuk megfelel a nápolyi székhelyű szövetség szigorú elvárásainak – az alapanyagok minőségétől a tésztakészítésen át a sütési módszerekig.

Ezt a rangos elismerést jelenleg mindössze négy magyarországi pizzéria birtokolja, Szegeden kizárólag a Rudi és Fickó.