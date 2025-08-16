Elárulták, hogyan készül Szeged új kedvenc hamburgere – nem is gondolnád, milyen pofonegyszerű

A hamburger világszerte kedvelt gyorsétel, de az utóbbi években nemzetközi téren, így hazánkban is hódít az új formája. A smash burger vagy smashed burger a hamburgerpogácsa különleges elkészítési módjára utal, amely új változat a hamburgerek palettáján. Egyre több gyorsétterem és étterem is felvette a menüjére, de tematikus éttermeket már Szegeden is nyitottak.

Szaftos és ropogós az új kedvenc, a smash burger. Illusztráció: Shutterstock

Smash burger – lapított pogácsa

– A darált marhahúsból készült pogácsát forró sütőlapon erőteljesen lenyomják, így a felülete gyorsan karamelizálódik, belül pedig szaftos marad – magyarázta Szivacski Nimród, egy szegedi smashburgerező tulajdonosa

Innen ered a neve is, a smash, azaz összenyomni szóból. Az Egyesült Államokban már régóta létező technika ez, nem egy új divatról van szó. Az utóbbi időben csupán népszerűsége növekedett meg jelentős mértékben.

Otthon is könnyen elkészíthető

– Először otthon készítettem el ezt a változatot, később tökéletesítettük a technikát – tette hozzá Szivacski Nimród.

A húspogácsa elkészítése egyszerű, de ebben van a lényeg. Mindössze jó minőségű, magas zsírtartalmú marhahúsra van szükségünk, amit egy erős spatulával egy kellően forró sütőfelületen kilapítunk. Egyszer kell megfordítani, ezután már nem kell újból lenyomni, így marad szaftos a belseje. A húspogácsa vékonyabb a klasszikusoknál, így sokan szeretik a duplahúsos változatokat.

– Tipikusan egyszerű feltétekkel készül – mondta a tulajdonos. Elegendő sajttal, salátával, paradicsommal, savanyú uborkával, esetleg hagymával és szószokkal kiegészíteni, hogy főszerepben a húspogácsa maradjon.

Nem csoda hát, hogy nagy népszerűségnek örvend a smash burger. Egyszerűen elkészíthető, megszokott, mégis egy csavarral izgalmasabb street food élményt jelent.