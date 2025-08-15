augusztus 15., péntek

Mária névnap

36°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kikapcsolódás

8 órája

Zenés piknik költözik az újszegedi Ligetbe, mutatjuk a programot

Címkék#zene#Sounds of Szeged#piknik

A két éve megszületett zenei tehetséggondozó program különleges programmal várja a zene szerelmeseit. Liget, pokróc, zene, ez a Sounds of Szeged Piknik.

Kis Zoltán

A két éve megszületett zenei tehetséggondozó program különleges programmal várja az érdeklődőket – Liget, pokróc, zene, ez a Sounds of Szeged Piknik.

Sounds of Szeged
A két éve megszületett zenei tehetséggondozó program különleges programmal várja az érdeklődőket – Liget, pokróc, zene, ez a Sounds of Szeged Piknik.

Sounds of Szeged 

A tehetséggondozó program célja, hogy megmutassa a szegedieknek, milyen értékes zenészek élnek és alkotnak a városban – olyanok, akiket talán még kevesen fedeztek fel. Ennek apropójára hívják életre az első Sounds Of Szeged pikniket, ahol kiváló helyi és szegedi kötődésű formációk lépnek fel egy laza, kötetlen hangulatú napon. 

A piknik 

Augusztus 17-én, 14-22 óra között, az újszegedi Ligetbe várnak minden érdeklődőt a piknik szervezői, a Skatepark és a Temesvári körút közötti füves területen – az eseményen való részvétel ingyenes. 

A program menete 

  • 14:00 – Membrán 
  • 14:50 – SZELID 
  • 15:40 – Domingo 
  • 16:30 – twistolivér 
  • 17:15 – Reppszakör / Suhov 
  • 19:00 – Kieza 
  • 19:50 – Imago Mundi 
  • 20:40 – The Roving Chess Clubb 
  • 21:30 – Hűvös

Kerekasztal-beszélgetés

Ez még nem minden, ugyanis a koncerteken túl, „Zenélni kéne” című kerekasztalt-beszélgetésre invitálják a résztvevőket, amelynek során a zenekarok, a szervezők és a menedzserek elegyednek beszélgetésbe.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu