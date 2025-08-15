Zenés piknik költözik az újszegedi Ligetbe, mutatjuk a programot

A két éve megszületett zenei tehetséggondozó program különleges programmal várja az érdeklődőket – Liget, pokróc, zene, ez a Sounds of Szeged Piknik.

A két éve megszületett zenei tehetséggondozó program különleges programmal várja az érdeklődőket – Liget, pokróc, zene, ez a Sounds of Szeged Piknik.

Sounds of Szeged

A tehetséggondozó program célja, hogy megmutassa a szegedieknek, milyen értékes zenészek élnek és alkotnak a városban – olyanok, akiket talán még kevesen fedeztek fel. Ennek apropójára hívják életre az első Sounds Of Szeged pikniket, ahol kiváló helyi és szegedi kötődésű formációk lépnek fel egy laza, kötetlen hangulatú napon.

A piknik

Augusztus 17-én, 14-22 óra között, az újszegedi Ligetbe várnak minden érdeklődőt a piknik szervezői, a Skatepark és a Temesvári körút közötti füves területen – az eseményen való részvétel ingyenes.

A program menete

14:00 – Membrán

14:50 – SZELID

15:40 – Domingo

16:30 – twistolivér

17:15 – Reppszakör / Suhov

19:00 – Kieza

19:50 – Imago Mundi

20:40 – The Roving Chess Clubb

21:30 – Hűvös

Kerekasztal-beszélgetés

Ez még nem minden, ugyanis a koncerteken túl, „Zenélni kéne” című kerekasztalt-beszélgetésre invitálják a résztvevőket, amelynek során a zenekarok, a szervezők és a menedzserek elegyednek beszélgetésbe.