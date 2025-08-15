29 perce
Zenés piknik költözik az újszegedi Ligetbe, mutatjuk a programot
A két éve megszületett zenei tehetséggondozó program különleges programmal várja a zene szerelmeseit. Liget, pokróc, zene, ez a Sounds of Szeged Piknik.
Sounds of Szeged
A tehetséggondozó program célja, hogy megmutassa a szegedieknek, milyen értékes zenészek élnek és alkotnak a városban – olyanok, akiket talán még kevesen fedeztek fel. Ennek apropójára hívják életre az első Sounds Of Szeged pikniket, ahol kiváló helyi és szegedi kötődésű formációk lépnek fel egy laza, kötetlen hangulatú napon.
A piknik
Augusztus 17-én, 14-22 óra között, az újszegedi Ligetbe várnak minden érdeklődőt a piknik szervezői, a Skatepark és a Temesvári körút közötti füves területen – az eseményen való részvétel ingyenes.
A program menete
- 14:00 – Membrán
- 14:50 – SZELID
- 15:40 – Domingo
- 16:30 – twistolivér
- 17:15 – Reppszakör / Suhov
- 19:00 – Kieza
- 19:50 – Imago Mundi
- 20:40 – The Roving Chess Clubb
- 21:30 – Hűvös
Kerekasztal-beszélgetés
Ez még nem minden, ugyanis a koncerteken túl, „Zenélni kéne” című kerekasztalt-beszélgetésre invitálják a résztvevőket, amelynek során a zenekarok, a szervezők és a menedzserek elegyednek beszélgetésbe.
