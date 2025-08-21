1 órája
Lila tenger lepte el a pusztát, lenyűgöző látványt nyújt a sóvirág virágzása – videóval
Szikikáposztának, jegesvirágnak is nevezik a sziki sóvirágot, ami most, augusztusban szinte lilává változtatta a legelőket, a pusztát.
A szikes puszták most csodaszépek. Mindszent és Mártély között és Székkutas határában is hatalmas, lila foltokat látni. A szemet gyönyörködtető látvány a sóvirágnak köszönhető. A sziki sóvirág a szegfűalakúak rendjébe, az ólomgyökérfélék családjába tartozik, Magyarországon elsősorban a Tiszántúlon terem. A növény általában 20-60 centiméter magasra növekszik, a szára szinte teljesen csupasz és ágas. A virágzata lila, hozzáérve olyan érzése van az embernek, mintha papírból lenne.
A sóvirág nem védett
A sóvirág népies neveinek tárháza szinte kifogyhatatlan. Van, ahol vasvirágnak, máshol lellegnek, sziksalátának, szikikáposztának, de még jegesvirágnak is nevezik. A sóvirág nem védett virág, de természetvédelmi területeken tilos szedni.