augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

28°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Több mint ezer kilométer két keréken

1 órája

Harmadszor is megcsinálta Gábor, 1748 kilométer Babettával az ország körül

Címkék#Szatymaz#motoros#babetta#túra

Farkas Gábor harmadszor is körbemotorozta Magyarországot. A szatymazi babettás 1748 kilométert tett meg társaival, idén balra indulva. Ősszel versenyek és kiállítások várják.

Arany T. János

A szatymazi babettás ismét megmutatta! Van, aki nyaralni repülőre ül, más a tengerparton heverészik, és van, aki Babettára pattan, és nekivág Magyarországnak. Farkas Gábor, a szatymazi babettás immár harmadik alkalommal kerülte meg az országot társaival. Ezúttal balra fordulva indult útnak, 1748 kilométert megtéve.

Farkas Gábor, a szatymazi babettás járműveivel mosolyog.
A szatymazi babettás, Farkas Gábor ismét teljesítette az országkerülő túrát. Archív fotó: Török János

A szatymazi babettás harmadszor kerülte meg az országot

A történet évekkel ezelőtt a koronavírus-járvány idején kezdődött. – Nem lehetett külföldre menni, így jött az ötlet: ha már itthon vagyunk, legyen a leghosszabb lehetséges túra a határon belül: kerüljük meg az országot! – mesélte. Azóta a hagyomány folytatódik: egyszer jobbra, egyszer balra, most pedig ismét jobbra kerültek.

1748 kilométer két keréken

Az idei útvonal 1748 kilométer hosszú volt, Szegedről indult, majd Baja, visszafelé pedig Makó felé vezetett vissza. Hat motoros indult, de a végére csak kevesebben maradtak: volt, aki rosszul lett, mások a Tisza-tó felé kanyarodtak pihenni. A kis kétkerekűek hősiesen bírták a megpróbáltatásokat, legalábbis Gáboré hibátlanul teljesített. – Tankoláson kívül semmit nem kellett csinálni vele – mondta büszkén. A többieknek akadt némi indítási és karburátor-gondjuk, az emelkedők pedig próbára tették a motorokat.

Versenyek és kiállítások a láthatáron

A kaland itt nem ér véget: Gábor szeptemberben Szlovákiába utazik, hogy szurkoljon a 12 órás Babetta-versenyen induló magyar csapatoknak. Emellett várja a ráckevei veterán találkozó, ahol saját túramotorját és híres Linda Babettáját is bemutatja – utóbbi jelenleg a szlovák gútai Babetta-történeti kiállításon szerepel. És hogy mi a következő nagy projekt? – Éppen egy háromkerekű Babettát rakok össze – árulta el nevetve.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu