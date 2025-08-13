Harmadszor is megcsinálta Gábor, 1748 kilométer Babettával az ország körül

A szatymazi babettás ismét megmutatta! Van, aki nyaralni repülőre ül, más a tengerparton heverészik, és van, aki Babettára pattan, és nekivág Magyarországnak. Farkas Gábor, a szatymazi babettás immár harmadik alkalommal kerülte meg az országot társaival. Ezúttal balra fordulva indult útnak, 1748 kilométert megtéve.

A szatymazi babettás, Farkas Gábor ismét teljesítette az országkerülő túrát. Archív fotó: Török János

A szatymazi babettás harmadszor kerülte meg az országot

A történet évekkel ezelőtt a koronavírus-járvány idején kezdődött. – Nem lehetett külföldre menni, így jött az ötlet: ha már itthon vagyunk, legyen a leghosszabb lehetséges túra a határon belül: kerüljük meg az országot! – mesélte. Azóta a hagyomány folytatódik: egyszer jobbra, egyszer balra, most pedig ismét jobbra kerültek.

1748 kilométer két keréken

Az idei útvonal 1748 kilométer hosszú volt, Szegedről indult, majd Baja, visszafelé pedig Makó felé vezetett vissza. Hat motoros indult, de a végére csak kevesebben maradtak: volt, aki rosszul lett, mások a Tisza-tó felé kanyarodtak pihenni. A kis kétkerekűek hősiesen bírták a megpróbáltatásokat, legalábbis Gáboré hibátlanul teljesített. – Tankoláson kívül semmit nem kellett csinálni vele – mondta büszkén. A többieknek akadt némi indítási és karburátor-gondjuk, az emelkedők pedig próbára tették a motorokat.

Versenyek és kiállítások a láthatáron

A kaland itt nem ér véget: Gábor szeptemberben Szlovákiába utazik, hogy szurkoljon a 12 órás Babetta-versenyen induló magyar csapatoknak. Emellett várja a ráckevei veterán találkozó, ahol saját túramotorját és híres Linda Babettáját is bemutatja – utóbbi jelenleg a szlovák gútai Babetta-történeti kiállításon szerepel. És hogy mi a következő nagy projekt? – Éppen egy háromkerekű Babettát rakok össze – árulta el nevetve.