Olimpikon avatta fel a szatymazi pumpapálya új pályáját, a gyerekek odavannak érte – galériával, videóval

A szatymazi programlehetőségek listája tovább bővül. Nemrég beszámoltunk arról, a Hőlégballon Közép-Európa Kupának a Szatymazi Repülőtér ad otthont, a zárónapon repülőnappal várják a látogatókat. Most egy stábülésen merült fel az ötlet, hogy pumpapálya épüljön Szatmyazon. Sokakat meglepett az ötlet, hiszen a legtöbben nem is tudták, pontosan mi is az a pumpapálya. A pályázati források elnyerése után azonban a Northern Lines lelkes kivitelező csapata mindössze egy hónap alatt megvalósította a tervet, és szerdán ünnepélyesen megtörtént a szatymazi pumpapálya átadása.

Szatymazi pumpapálya: Krausz Kristóf látványos bemutatóval avatta fel. Fotó: Karnok Csaba

Különlegesség a szatymazi pumpapálya

A megnyitón Barna Károly, Szatymaz polgármestere köszöntötte a résztvevőket. Örömét fejezte ki, és hangsúlyozta a pálya biztonságos használatának fontosságát. Szabó István, a TÖOSZ megyei elnöke elmondta: Szatymaz az elsők között épített pumpapályát a térségben, ezzel különleges sportolási lehetőséget kínálva a lakosságnak.

Révész Máriusz államtitkár arról beszélt, hogy az egészség kulcsa a sport, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy minél többek számára vonzóvá tegyék a mozgást.

– Ez akkor lehet igazán sikeres, ha a sportot élménnyé tesszük. A pumpapálya pedig nagyszerű lehetőség arra, hogy megszólítsuk a gyerekeket – fogalmazott.

Gratulált a polgármesternek és a képviselő-testületnek, akik felvállalták a beruházást. A pálya 26 millió forintos önrészből és további 40 millió forintos állami támogatásból valósult meg.

– A polgármester több szempontot is mérlegelt: nincs közel a lakóházakhoz, így a gyerekek nem zavarják a környéken élőket. Ugyanakkor a gyógyszertár a közelben van, a szegedi kórház pedig tíz kilométernél sincs messzebb – jegyezte meg tréfásan az államtitkár, majd hozzátette: a balesetek elkerülése érdekében a biztonsági szabályok betartása elengedhetetlen, a bukósisak használata pedig kötelező.

A pályán különböző színekkel jelölt útvonalak találhatók: a kék a kezdőknek, a fehér a haladóknak szól – akárcsak a sípályákon. Nagy Oszkár, a Northern Lines képviselője elmondta: a pumpapálya széles körben elérhető sportolási lehetőséget biztosít. A kivitelezésen tizenkilenc fiatal dolgozott, akik maguk is mind kerékpárosok.