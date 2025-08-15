augusztus 15., péntek

Mária névnap

36°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

2 órája

Repülős fanok figyelem! A Szeged International Airshow helyett máshol lesz a show

Címkék#hőlégballon#Szeged International Airshow#repülőnap

A Hőlégballon Közép-Európa Kupának a Szatymazi Repülőtér ad otthont, a zárónapon repülőnappal várják a látogatókat. A Szeged International Airshow viszont elmarad 2025-ben is.

Munkatársunktól

Egy közösségi média posztban merült fel a kérdés, vajon idén mikor kerül sor a Szeged International Airshow megrendezésére. A tavalyi esemény posztjai alatt is kommentekben érdeklődtek az idei időpont iránt. Az egyik legrangosabb légiparádénak éveken keresztül a Szegedi Repülőtér adott otthont, számos hazai és nemzetközi pilótát, világhírű produkciót mutatott be az esemény. Tavaly a rossz időjárás miatt maradt el az esemény. „Hidegfront, eső és viharos szél: ezt ígéri a hétvége időjárása, ami lehetetlenné teszi, hogy Szeged legnagyobb légiparádéját megtartsuk” – olvasható a tavalyi esemény oldalán. Idén az erőforrások hiányára hivatkoznak.

Repülő húz egy füstcsíkot a Szeged International Airshow
Nem lesz idén Szeged International Airshow, de nem maradunk repülőnap nélkül. Archív fotó: DM

Ezzel indokolja az SZKT a Szeged International Airshow elmaradását

A tömegközlekedést érintő kormányzati elvonások miatt nem kerül sor idén a SZIA megrendezésére, a rendezvény a várostól és az SZKT-tól 100 millió forint nagyságú támogatást igényel – írta az SZKT kapcsolati irodavezetője. Az önkormányzat által fenntartott Szegedi Közlekedési Társaság tehát nem tudja biztosítani a kellő összeget az esemény megrendezésére.

A szegedi ugyan elmarad, de az érdeklődőket Szatymaz kárpótolja. Repülőnap 2025-ben szeptember 14-én lesz megtekinthető az Szatymazi Repülőtéren. További részleteket egyelőre nem közöltek. A 2014-es VII. Szatymazi Repülőnap Gripen bemutatóját viszont még ma is emlegetik a látogatók. A vadászgép akkora meglepetést okozott, hogy a szülők csak ámultak, a gyerekek pedig sírva fakadtak.

A Nemzetközi Hőlégballon Verseny nem marad el 2025-ben sem

Tavaly Szegeden rendezték meg a 25. FAI Hőlégballon Világbajnokságot, amin 31 ország 120 csapata vett részt. A rendezvény egyik napján Szatymazról indult a verseny startja. Idén már korábban közzétették, szeptember 11-14. között a Hőlégballon Közép-Európa Kupa központja lesz a település. Szatymaz mellett Balástya, Domaszék, Sándorfalva és Zsombó is részt vesz az év leglátványosabb sporteseményének szervezésében. Az esemény utolsó napján pedig a repülőnap lesz látható. 

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu