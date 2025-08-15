Repülős fanok figyelem! A Szeged International Airshow helyett máshol lesz a show

Egy közösségi média posztban merült fel a kérdés, vajon idén mikor kerül sor a Szeged International Airshow megrendezésére. A tavalyi esemény posztjai alatt is kommentekben érdeklődtek az idei időpont iránt. Az egyik legrangosabb légiparádénak éveken keresztül a Szegedi Repülőtér adott otthont, számos hazai és nemzetközi pilótát, világhírű produkciót mutatott be az esemény. Tavaly a rossz időjárás miatt maradt el az esemény. „Hidegfront, eső és viharos szél: ezt ígéri a hétvége időjárása, ami lehetetlenné teszi, hogy Szeged legnagyobb légiparádéját megtartsuk” – olvasható a tavalyi esemény oldalán. Idén az erőforrások hiányára hivatkoznak.

Nem lesz idén Szeged International Airshow, de nem maradunk repülőnap nélkül. Archív fotó: DM

Ezzel indokolja az SZKT a Szeged International Airshow elmaradását

A tömegközlekedést érintő kormányzati elvonások miatt nem kerül sor idén a SZIA megrendezésére, a rendezvény a várostól és az SZKT-tól 100 millió forint nagyságú támogatást igényel – írta az SZKT kapcsolati irodavezetője. Az önkormányzat által fenntartott Szegedi Közlekedési Társaság tehát nem tudja biztosítani a kellő összeget az esemény megrendezésére.

A szegedi ugyan elmarad, de az érdeklődőket Szatymaz kárpótolja. Repülőnap 2025-ben szeptember 14-én lesz megtekinthető az Szatymazi Repülőtéren. További részleteket egyelőre nem közöltek. A 2014-es VII. Szatymazi Repülőnap Gripen bemutatóját viszont még ma is emlegetik a látogatók. A vadászgép akkora meglepetést okozott, hogy a szülők csak ámultak, a gyerekek pedig sírva fakadtak.

A Nemzetközi Hőlégballon Verseny nem marad el 2025-ben sem

Tavaly Szegeden rendezték meg a 25. FAI Hőlégballon Világbajnokságot, amin 31 ország 120 csapata vett részt. A rendezvény egyik napján Szatymazról indult a verseny startja. Idén már korábban közzétették, szeptember 11-14. között a Hőlégballon Közép-Európa Kupa központja lesz a település. Szatymaz mellett Balástya, Domaszék, Sándorfalva és Zsombó is részt vesz az év leglátványosabb sporteseményének szervezésében. Az esemény utolsó napján pedig a repülőnap lesz látható.