Mintha a Jurassic Parkban járnánk, fotókon a megelevenedett történelem – galériával, videóval

A park dolgozója szerint a dinoszauruszok iránti érdeklődés nem visszatérő, hanem a filmes kezdetek óta folyamatosan jelen lévő téma. Svájcból is érkezett visszatérő vendég, hogy a megelevenedő őskort szemlélje. Közel 50 életnagyságú őshüllőt lehet megtekinteni, amelyek közül több megmozdul és feltételezett hangjuk is hallhatóvá válik. A gyerekek nagy érdeklődéssel figyelték a látványosságokat. Több vendég tapasztalt dinópark látogató, ők lelkesen fogadták az új lehetőséget.

Magyar dinoszauruszok is láthatók a Szegedi Dinó Parkban

Hungarosaurus tormait az első magyarországi dinoszauruszként tartják számon

– olvasható a magyardinoszaurusz.hu oldalán.

A lelőhely egyik megtalálója, Torma András volt, aki után a dinoszauruszt is elnevezték.

Akár 4-4,5 méter hosszú is lehetett, testét különböző páncélos elemek borították. Ennek ellenére a kutatók azt feltételezik, valószínűleg gyorsmozgású állat lehetett.

A Tetanurae theropodák feltételezhetően a szárazföld csúcsragadozói közé tartoztak. Mindeddig csak fogak és egy bizonytalanul ide sorolható farokcsigolya került elő.