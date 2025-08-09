47 perce
Mintha a Jurassic Parkban járnánk, fotókon a megelevenedett történelem – galériával, videóval
A Jurassic Park franchise évtizedek óta töretlen érdeklődést mutat. Pár héttel ezelőtt megnyílt az új Szegedi Dinó Park, ahol szintén a filmek tematikája idéződik fel.
Az ismeretterjesztés és szórakoztatás céljából számos állandó és időszakos kiállítás volt elérhető az elmúlt időben. A paleontológusok napjainkban is áttörő sikereket érnek el kutatásaik során, a tudományos ismereteink a korszakról így folyamatosan változnak.
A meglévő elméletekre építve Ásotthalom után a Szegedi Dinó Park is új látványossággal nyílt meg.
A Jurassic Park filmek amerikai tudományos-fantasztikus alkotások, amelyekben a klónozott dinoszauruszokból létrehozott vidámpark van a főszerepben. A történet sok tragikus fordulatot hozott, de Szegeden persze nem kell tartani a dinótámadástól.
Kicsik és nagyok is érdeklődnek a dinós tematika iránt
Elsősorban a 10-12 éves korosztálynak szól a park látványossága. De idősebbek, felnőttek is érdeklődnek iránta
– mondja a park dolgozója, Pataricza Kata.
Dínók hajnala SzegedenFotók: Török János
A park dolgozója szerint a dinoszauruszok iránti érdeklődés nem visszatérő, hanem a filmes kezdetek óta folyamatosan jelen lévő téma. Svájcból is érkezett visszatérő vendég, hogy a megelevenedő őskort szemlélje. Közel 50 életnagyságú őshüllőt lehet megtekinteni, amelyek közül több megmozdul és feltételezett hangjuk is hallhatóvá válik. A gyerekek nagy érdeklődéssel figyelték a látványosságokat. Több vendég tapasztalt dinópark látogató, ők lelkesen fogadták az új lehetőséget.
Magyar dinoszauruszok is láthatók a Szegedi Dinó Parkban
Hungarosaurus tormait az első magyarországi dinoszauruszként tartják számon
– olvasható a magyardinoszaurusz.hu oldalán.
A lelőhely egyik megtalálója, Torma András volt, aki után a dinoszauruszt is elnevezték.
Akár 4-4,5 méter hosszú is lehetett, testét különböző páncélos elemek borították. Ennek ellenére a kutatók azt feltételezik, valószínűleg gyorsmozgású állat lehetett.
A Tetanurae theropodák feltételezhetően a szárazföld csúcsragadozói közé tartoztak. Mindeddig csak fogak és egy bizonytalanul ide sorolható farokcsigolya került elő.