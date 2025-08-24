1 órája
Drámával ért véget a szegedi díszmadár kiállítás, megszöktek az alpolgármester díjazott kakadui
Véget ért az 57. Szegedi Díszmadár-kiállítás a Horváth Mihály utcában, de nem dráma nélkül. A Szegedi Díszmadár-kiállítás színes papagájokat, pintyeket és kakadukat vonultatott fel. A zárás előtt azonban kisebb kalamajka történt a sárgabóbitás kakadukkal.
Szombaton véget ért az 57. Szegedi Díszmadár-kiállítás. A közel hat évtizedes múltra visszatekintő kiállítás négy napon át várta a madárbarátokat és érdeklődőket a Horváth Mihály utcába. A rendezvényen több száz egzotikus madarat csodálhattak meg a látogatók.
Szegedi Díszmadár-kiállítás 57. alkalommal
A papagájoktól a pintyeken át a kakadukig mindenféle színpompás faj felvonult, a látogatók több száz egzotikus madarat csodálhattak meg közelről. A rendezvényt a Délterületi Díszmadártenyésztők és Természetvédők H-21 Egyesülete szervezi. Az egyesület elnöke Nyerges Zsolt ásotthalmi alpolgármester, aki évtizedek óta foglalkozik papagájokkal. Jelenleg 73 papagája van, és az állomány évről évre 50 és 70 közötti egyedszám körül mozog.
Díjak és az emlékserleg
A kiállítás, amelyre az ország minden pontjáról érkeztek tenyésztők és madárbarátok hagyományosan a díjak kiosztásával zárul. Szombat délután számos kategóriában díjazták a legjobbakat, különdíjakat, okleveleket is átadtak.
Az egykori alapító tag, Szekeres János emlékére alapított vándor emlékserleget Vajda Gábor vihette haza.
Kakaduszökés a Horváth Mihály utcában
Nem ért véget dráma nélkül a rendezvény. Szombat reggelre megszöktek röpdéjükből az ásotthalmi alpolgármester nagy értékű sárgabóbitás kakadui. Míg a szabadságot élvezték, több másik madarat is kiszabadítottak. Ezért utolsó nap egy másik röpdébe költöztették a csintalan madarakat. Gazdájuk azt mondta, ez otthon mindennapos, bámulatos ügyességgel szöknek a kakaduk. A gyönyörű kakadu pár a Magyarországi Díszmadárbarátok Pannónia Országos Szövetségétől szövetségi különdíjat kapott.Nem a szökést díjazták.
