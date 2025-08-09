1 órája
Elképesztő kincsek és titkok a szegedi garázsvásár dobozaiban: az abszintkanalaktól a porcelán csodákig – galériával, videóval
Több mint két és fél éve színes forgatagként várja a látogatókat a szegedi garázsvásár, ahol hetente új kincsek és különlegességek bukkannak fel. Porcelánt, abszintkanalat, de szimatszatyrot is láttunk.
Már két és fél éve, szinte minden nyáron, kéthetente tartanak garázsvásárt, ami egy színkavalkádban gazdag bolhapiacnak hat. Nagy Zoltánnak és feleségének van egy benti használt-cikk kereskedése is, de most a hangsúly inkább a nyári szabadtéri forgatagon van. A szombati vásáron találtunk rengeteg porcelánkészletet és üvegvázát, de még a régi korok képviselőjét, egy abszintkanalat is. Megnéztük, mi rejlik a szegedi garázsvásár dobozainak mélyén.
A szegedi garázsvásár kínálata: porcelán, abszintkanál és még sorolhatnánk
A portékák különböző forrásokból és tulajdonosoktól érkeznek. Sokan maguk hozzák be, vagy költözés és hagyaték révén vásárolják meg. Nagy Zoltán lapunknak azt nyilatkozta, hogy itt új életet kapnak a tárgyak és az emberek szeretnek a kartondobozokban turkálni, ez adja meg a vásár igazi hangulatát. A kínálat sosem egyforma, mindig tartogat különlegességeket. Mostanában a 60-as és 70-es évekből származó porcelán iparművészeti termékek a legérdekesebbek, de akadnak ritka apróságok is. Egyik figyelemre méltó darab például az abszintkanál. Újonnan kapni már nem igazán lehet, pedig az alkoholfogyasztás rituáléjának egyik elengedhetetlen része.
Nem túl drága és nagyon egyedi
– mondta Nagy Zoltán. Elmesélte, hogy az abszintot kockacukorral fogyasztják, a kanalat a pohár tetejére teszik, ráhelyezik a cukrot, meggyújtják, és ahogy olvad, a cukor lassan belecsöpög az italba.
A szegedi garázsvásár kínálata: porcelán, abszintkanál és még sorolhatnánkFotók: Karnok Csaba
A régiségekre szomjazó vásárlók ízlése változatos. Van, aki porcelánt keres, mások a nosztalgikus szimatszatyorra vadásznak, de népszerűek a bonyhádi edények, a szocialista Délker-edények, a kakukkos óra lánc nélkül vagy épp a régi de annál praktikusabb konyhai eszközök. Az árakat a kereslet, az állapot és a ritkaság határozza meg, nem feltétlenül a méret. Alkudni egyenesen kötelező. Egy apró darab lehet nagyon értékes, míg egy nagyobb akár ósdi is - magyarázták lapunknak. Egy idős férfi kimondottan köcsögökért jött, vásárokba már nem szeret járni, mert ott még jobban elveszik a bőséges kínálatban.
Az emberek megbíznak bennünk, tudják, hogy amit itt találnak, az jó kezekből kerül hozzájuk
– mesélte a garázsvásár szervezője.
képaláírás: Csak ámultunk és bámultunk a szegedi garázsvásár színességén. Fotó: Karnok Csaba.
Szegedi hírek
- Kocsmákban barangol, szívekbe lopja magát: ő Szeged legismertebb macskája
- Megdöbbentő titkot árult el a súlyáról a Miss World Hungary szegedi közönségdíjasa
- Örökbefogadás lépésről lépésre, ezt kell tudnod, mielőtt magadhoz vennél egy kisállatot – videóval
- Bérbeadóknak kötelező olvasmány: így adhatja ki jogszerűen lakását
- Gyors sikerélmény a kertben Sipos gazda tanácsaival: 5 gyümölcs, amit már idén termeszthetsz