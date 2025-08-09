Elképesztő kincsek és titkok a szegedi garázsvásár dobozaiban: az abszintkanalaktól a porcelán csodákig – galériával, videóval

Már két és fél éve, szinte minden nyáron, kéthetente tartanak garázsvásárt, ami egy színkavalkádban gazdag bolhapiacnak hat. Nagy Zoltánnak és feleségének van egy benti használt-cikk kereskedése is, de most a hangsúly inkább a nyári szabadtéri forgatagon van. A szombati vásáron találtunk rengeteg porcelánkészletet és üvegvázát, de még a régi korok képviselőjét, egy abszintkanalat is. Megnéztük, mi rejlik a szegedi garázsvásár dobozainak mélyén.

Csak ámultunk és bámultunk a szegedi garázsvásár színességén. Fotó: Karnok Csaba.

A szegedi garázsvásár kínálata: porcelán, abszintkanál és még sorolhatnánk

A portékák különböző forrásokból és tulajdonosoktól érkeznek. Sokan maguk hozzák be, vagy költözés és hagyaték révén vásárolják meg. Nagy Zoltán lapunknak azt nyilatkozta, hogy itt új életet kapnak a tárgyak és az emberek szeretnek a kartondobozokban turkálni, ez adja meg a vásár igazi hangulatát. A kínálat sosem egyforma, mindig tartogat különlegességeket. Mostanában a 60-as és 70-es évekből származó porcelán iparművészeti termékek a legérdekesebbek, de akadnak ritka apróságok is. Egyik figyelemre méltó darab például az abszintkanál. Újonnan kapni már nem igazán lehet, pedig az alkoholfogyasztás rituáléjának egyik elengedhetetlen része.

Nem túl drága és nagyon egyedi

– mondta Nagy Zoltán. Elmesélte, hogy az abszintot kockacukorral fogyasztják, a kanalat a pohár tetejére teszik, ráhelyezik a cukrot, meggyújtják, és ahogy olvad, a cukor lassan belecsöpög az italba.