„Ha én meg tudom csinálni, más is!” – egy szegedi doktornő, aki már szenior világbajnokságra készül

„Ha én meg tudom csinálni, akkor más is” – kezdte beszélgetésünket Dr. Kováts Ildikó szegedi gyermekgyógyász, aki a negyedik legjobb idővel átúszta a Balatont. A siker persze nem ingyen jön. Kováts Ildikó rendszeresen edz, évente többször is versenyszerűen úszik, mindezt a családja és a teljes munkaidő mellett teszi. Az úszás számára nemcsak sport, hanem egyfajta küldetés is: példát mutatni a gyerekeknek, szülőknek, kollégáknak, mert ha ő megtudja csinálni, akkor más is képes rá.

A szegedi gyermekgyógyász a negyedik legjobb idővel ért célba. Fotó: Dr. Kováts Ildikó.

Szegedi gyermekgyógyász, aki átúszta a Balatont

A szegedi gyermekgyógyász már kiskora óta a vizek szerelmese. Versenyszerűen úszott és vívott, de az orvosi tanulmányok mellett az élsport már nem fért bele az életébe. A mozgásigény azonban megmaradt, így végül az úszás lett a mindennapok része. Az orvosi pálya mellett is heti két alkalommal mindig időt szán rá. Szerinte az időbeosztás és az akaraterő kulcsfontosságú tényezők, nem elfogadható kifogás az, hogy valaki időhiányra hivatkozva hanyagolja el a testmozgást. Tavaly még 2 óra 9 perc alatt jutott el a Balaton egyik partjáról a másikra, most ugyanezt a távot 2 órán belül teljesítette. Élvezte a verseny minden percét. Sikerült elérnie az idei célját.

– Teljesen más, mint medencében úszni. A medencében látod a többieket, de a Balatonban nem. Ott oldalra és előre kell nézni, így a nyakizmok, a vállak, és a felső test sokkal jobban igénybe van véve – mesélte lapunknak.

A Balaton után már a világbajnokság lebeg a szeme előtt

Elmondása szerint ideális volt a víz hőmérséklete, a hullámzás enyhe maradt, és a tömeg sem volt zavaró. Izomláz nélkül teljesítette a küldetést, még a holtponton sem kellett átlendülnie, ami nála körülbelül a 3. kilométer után következik be. A következő cél már ott lebeg a szemei előtt. 2027-ben Magyarországon rendezik meg a szenior úszó-világbajnokságot, ahol ő a 3 ezer méteres nyíltvízi távon fog rajthoz állni. A siker nála nem teljesül tudatos felkészülés nélkül. Heti négyszer edz, egy erőnléti programot követ, kilométereket biciklizik – ha van cél, akkor van miért dolgozni – tette hozzá Kováts Ildikó.