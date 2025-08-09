Ez az öt kocsma a legmenőbb most a Tisza-parti városban

Legutóbb a legmagasabb értékeléseket bezsebelő éttermek listáját szedtük össze, ám ez alkalommal utánajártunk, hogy melyek a legjobban kedvelt szegedi kocsmák. Megpróbáltuk a lehetetlent, és lerántjuk a leplet a TOP 5 legjobbra értékelt kocsmáról. Ezúttal is a Google segítségét kértük, ám a sorrend a kocsmák vendégeinek szubjektív véleményei mentén áll össze, nem lapunk véleményét tükrözi.

Megpróbáltuk a lehetetlent, és lerántjuk a leplet a legjobban kedvelt szegedi kocsmákról. Fotó: Shutterstock

A szegedi kocsmák körképe

Szeged – hasonlóan más típusú vendéglátóhelyekhez – kocsmákban is bővelkedik, nehéz olyan pontot találni a városban, ahol ne lenne egy-egy jó hangulatú hely: legyen szó retró, modern vagy tematikus térről. Természetesen nagy figyelmet fordítottunk a Google értékelésekben összegyűlt csillagok és a leadott vélemények számára, amelyek jelen esetben is több ezer vagy több száz álláspontot jelentenek.

TOP 5 legjobban értékelt szegedi kocsma

Nyugi kert – 4,5 csillag DTK&Pub – 4,5 csillag Vitrin Szeged – 4,5 csillag Vár Söröző – 4,2 csillag Mojo Club – 4,8 csillag

Konklúzió

Annak ellenére, hogy a legjobbra értékelt hely a Mojo Club, az ötödik helyre került, mert 230 vélemény alapján kalkulálták a csillagok számát – a fentebbi helyek pedig több ezres sajátos vélemény szerint kapták az értékelésüket.

A szegediek és a turisták köreiben is jól ismert kocsmák kerültek fel a toplistára, ami talán nem is olyan meglepő, hiszen tömegeket vonzanak be ezek a helyek: a dobogó legmagasabb fokára fej-fej mellett rögtön három hely is felléphetett a 4,5 csillagos értékelésükkel.

Vélemények, kritikák

A legtöbb vélemény a helyek és az italok minőségét dicsőítik, az ár-érték arányra nagy hangsúlyt fektetve. Akadnak azonban olyan helyek a fentebbiek között, amelynek dolgozóit kifejezetten negatív színben írják le. Összességében azonban elmondhatjuk, hogy a fentebbi top-listán szereplő helyek nem véletlen kerültek fel a képzeletbeli dobogó legmagasabb fokaira.

Eltérő vélemények, személyes tapasztalatok

Fontos kihangsúlyozni, hogy ezeknek a helyeknek a megítélés időről időre változhat, és az egyéni tapasztalatok is merően eltérőek lehetnek. Törekedjünk arra, hogy minél több információt gyűjtsünk össze arról a helyről, ahová be szeretnénk térni, és vegyük figyelembe a legfrissebb felhasználói véleményeket is.