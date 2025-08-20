augusztus 20., szerda

Szegedi hírek

17 perce

Felelős gazdaként ezekre figyelj a szegedi tűzijáték alatt, hogy kiskedvenced biztonságban legyen

Címkék#Orpheus Állatvédő Egyesület#tűzijáték#Szeged

Amíg Szeged fényárban úszik, addig sok házi kedvenc retteg a zajoktól és villanásoktól. Az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője arra hívja fel a figyelmet, hogyan lehet biztonságban tartani kutyákat és macskákat a hangos szegedi tűzijáték alatt és miért fontos ilyenkor a felelős állattartás.

Berecz Blanka

Amíg a szegediek ünnepelnek és gyönyörködnek a város tűzijátékában, addig a házi kedvencek sokszor rettegnek – erre próbálja felhívni a figyelmet a szegedi Orpheus Állatvédő Egyesület. A kutyák és macskák érzékszervei sokkal érzékenyebben az emberénél, számukra a szegedi tűzijáték valódi sokkhatás lehet. 

A szegedi tűzijáték idén a Széchenyi téren lesz.
A szegedi tűzijáték sokkhatásként érheti a kiskedvenceket. Illusztráció: Shutterstock

Ezt tedd kedvenceddel a szegedi tűzijáték idejére

– Szilveszterkor és augusztus 20-án a leggyakoribb, hogy az állatok megrémülnek a tűzijáték villanó fényeitől és hangerejétől. 

Emiatt pánikba esnek és ösztönszerűen menekülnek. Nem ritka az sem, hogy szívrohamot kapnak vagy ijedtükben kirántják a pórázt a gazda kezéből

– nyilatkozta lapunknak Seres Zoltán a szegedi Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője. 

Seres Zoltán azt javasolja, hogy ne vigyük magunkkal a kutyát a tűzijátékra, ehelyett hagyjuk őket otthon egy biztonságos, tompított hang-és fényhatású környezetben. A lehúzott redőny, a zárt ablakok, a halk zene vagy a fehér zaj segíthet enyhíteni a hanghatásokat. Kiemelte, hogy a kutyán vagy macskán legyen biléta, és az állat mikrochip-es regisztrációja naprakész legyen, mert ez nagyban megkönnyítheti az esetleges keresést. 

– Az állami ünnep után rengeteg telefonhívást szoktunk kapni. Bár nem vagyunk állatmenhely, mégis sokan keresnek minket elveszett vagy talált állatokkal kapcsolatban – mesélte a vezető. 

Az elcsatangolt állatok akár több kilométerre is eltávolodhatnak az otthonuktól. A kóborlás során számos veszély leselkedhet rájuk. 

Száguldozó autók, kiszáradás, vadállatok, de egy fáradtság is végzetes lehet.

 Az állatvédők szerint viszont egyre nagyobb a társadalmi felelősségérzet, mert nem hagyjuk magukra a bajba jutott kedvenceket. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra is, hogy a tűzijátékok nemcsak a házi kedvenceket, hanem a vadon élő állatokat, főként a madarakat is megzavarják, sőt, sokszor el is pusztulnak a rémület következtében.

– A legjobb az lenne, ha az emberek az ünneplés mellett gondolnának azokra is, akiknek a fény és hang nem örömforrás, hanem rettegés. Egy felelős gazda ilyenkor is gondoskodik a kedvencéről – zárta gondolatait Seres Zoltán.

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
