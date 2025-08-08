A Szegedi Vadaspark legjobb arcait keresik, de nem akármilyen módon

A Szegedi Vadaspark fotópályázata elindult. Ismét meghirdette nagy sikerű programját a Szegedi Vadaspark és a Tessloff-Babilon Kiadó. A többéves kezdeményezés aktuális fordulójának témája a "jó arc", vagyis a dolgozók az állatkert lakóiról készült kifejező, karakteres portréfotókat várnak. A legjobb fotók készítőit díjazzák.

A Szegedi Vadaspark fotópályázat októberig tart. Archív Fotó: Karnok Csaba

Szegedi Vadaspark fotópályázat idei témája

– A fotópályázatunk évek óta működik, de mindig új témákkal tér vissza. Most épp az állati portrékat keressük, azokat a felvételeket, amelyek kifejezőek, ötletesek és technikailag is igényesek – mesélte Endrédy Lajos, a Vadaspark gyűjteményi részlegvezetője.

Egyetlen feltétel van

A pályaművek kapcsán időbeli korlát nincs, a fotó akár korábban is készülhetett. Csupán egyetlen feltétel van, a képnek a Szegedi Vadasparkban kell készülnie. E

ndrédy Lajos kiemelte, hogy a munkákat kizárólag online lehet beküldeni a Vadaspark honlapján, regisztráció után a Szurikáta Klub felületén.

A fotókat október 17-ig fogadják, a nyerteseket a Vadaspark munkatársai választják ki. Két díjat ítélnek majd oda, egy fődíjat és egy különdíjat. A szervezők azt is elmondták lapunknak, hogy bár közönségdíjat ezúttal nem osztanak ki, az online galériában továbbra is szabadon lehet értékelni a fotókat.

Már most rengeteg alkotás érkezett

A korábbi pályázatok anyagai, és azok győztes fotói visszanézhetőek a Vadaspark hivatalosan weboldalán. A szervezők most is bíznak benne, hogy számos kreatív és látványos pályamű érkezik, hiszen az állatok mindig hálás fotótémák. Már most rengeteg alkotás érkezett, pedig még két hónap van a kezdeményezés lejáratáig.