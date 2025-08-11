augusztus 11., hétfő

1 órája

Szurikáta vagy elefánt? Így fogadhatsz bárkit örökbe a Szegedi Vadaspark lakói közül

Címkék#Szegedi Vadaspark#örökbefogadás#állatok

Hogyan zajlik? A Szegedi Vadaspark lakói, legyen szó kisebb vagy nagyobb termetű állatról, jelképesen örökbefogadhatóak, támogatva ezzel a vadaspark dolgozóinak munkáját.

Kis Zoltán

A Szegedi Vadaspark lakói jelképesen örökbe fogadhatóak, ezzel támogatva a vadaspark dolgozóinak tevékenységét. Hogyan zajlik? Most eláruljuk!

Szegedi Vadaspark
Az örökbefogadás világszerte elterjedt formája az állatkerti állatok támogatásának, amely Szegeden is nagy hagyománynak örvend. Fotó: Karnok Csaba

A Szegedi Vadaspark támogatási lehetősége 

Az örökbefogadás világszerte elterjedt formája az állatkerti állatok támogatásának, amely Szegeden is nagy hagyománynak örvend: nem kell hazavinned kedvenced, továbbra is az állatkertben marad. Azonban nem mindenki mondhatja el magáról, hogy egy vadasparki lakó nevelőszülője! 

A Szegedi Vadaspark egy oklevél átadásával hitelesíti az örökbefogadás tényét, de ez még nem minden: nevünket feltüntetik az örökbefogadók falán és a vadaskert honlapján is. Minden örökbefogadót szívesen látnak az Állatok Világnapján az Állatkerti szülői értekezleten.

Az örökbefogadás menete 

Amennyiben kiválasztottad a kedvenced, akkor a Szegedi Vadaspark valamely elérhetőségén jelezheted az örökbefogadási szándékodat – ezt követően csekk vagy utalás formájában megtörténik a tranzakció, és már hivatalosan is a választott állat nevelőszülőjévé váltunk: az oklevél a Vadaspark titkárságán vehető át.

Fontos, hogyha ajándékba kívánjuk adni az örökbefogadást, akkor az online örökbefogadásnál az ajándékozott örökbefogadó adatait adjuk meg és a megjegyzésben tüntessük ezt fel, valamint a kapcsolattartó/ajándékozó adatait, hogy a meglepetés tökéletesen sikerüljön!

– Jelenleg 154 magánszemély és nagyságrendileg 30-40 intézmény hivatalos nevelőszülő – mondta Veprik Róbert, a Szegedi Vadaspark igazgatója. – A Covid alatt több támogató volt, amit ez úton is nagyon köszönünk, de nincs az a kevés, aminek ne örülnénk – egészítette ki. 

Az örökbefogadással kapcsolatos legfontosabb információk 

  • Időtartam: egy év
  • Kizárólagosság nincs, egy állatot többen is örökbe tudnak fogadni
  • Minimális örökbefogadási összeg: magánszemély/iskolai vagy óvodai csoport legalább 10.000 forint, míg cégeknek vagy intézményeknek legalább 80.000 forint

Megjelenés 

Az örökbefogadók falán kiemelt módon jelenítik meg a támogatást. Iskolai és óvodai csoportoknak lehetőségük adatik, hogy személyes foglalkozás keretei között ismerkedhessenek meg a kiválasztott állattal. A cégek és intézmények örökbefogadását – amennyiben igényt tartanak rá – egy tábla örökíti meg az állat kifutóján.

– A támogatók egyéb programokon is részt vehetnek a Szülői értekezleten, közelebbről is megnézhetik az állatot, a gondozók készségesen állnak rendelkezésükre

 – mondta a vadaspark igazgatója. Szerencsére elég sikeres az örökbefogadási program, nagy az érdeklődés iránta, bízunk benne, hogy ez a továbbiakban is így marad – egészítette ki. 

Kik a legkedveltebb állatok? 

– Jellemzően a kisállatok, így első helyre a szurikátákat mondanám, de a második helyen már az elefántjaink szerepelnek – mondta Veprik Róbert. Továbbá kihangsúlyozta, hogy minden állatban meg lehet találni a szépet, minden állat egy csoda, így arra buzdít mindenkit, hogy valamilyen személyes élmény alapján válasszon örökbefogadni kívánt állatot. 

 

 

