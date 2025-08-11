1 órája
Szurikáta vagy elefánt? Így fogadhatsz bárkit örökbe a Szegedi Vadaspark lakói közül
Hogyan zajlik? A Szegedi Vadaspark lakói, legyen szó kisebb vagy nagyobb termetű állatról, jelképesen örökbefogadhatóak, támogatva ezzel a vadaspark dolgozóinak munkáját.
A Szegedi Vadaspark támogatási lehetősége
Az örökbefogadás világszerte elterjedt formája az állatkerti állatok támogatásának, amely Szegeden is nagy hagyománynak örvend: nem kell hazavinned kedvenced, továbbra is az állatkertben marad. Azonban nem mindenki mondhatja el magáról, hogy egy vadasparki lakó nevelőszülője!
A Szegedi Vadaspark egy oklevél átadásával hitelesíti az örökbefogadás tényét, de ez még nem minden: nevünket feltüntetik az örökbefogadók falán és a vadaskert honlapján is. Minden örökbefogadót szívesen látnak az Állatok Világnapján az Állatkerti szülői értekezleten.
Az örökbefogadás menete
Amennyiben kiválasztottad a kedvenced, akkor a Szegedi Vadaspark valamely elérhetőségén jelezheted az örökbefogadási szándékodat – ezt követően csekk vagy utalás formájában megtörténik a tranzakció, és már hivatalosan is a választott állat nevelőszülőjévé váltunk: az oklevél a Vadaspark titkárságán vehető át.
Fontos, hogyha ajándékba kívánjuk adni az örökbefogadást, akkor az online örökbefogadásnál az ajándékozott örökbefogadó adatait adjuk meg és a megjegyzésben tüntessük ezt fel, valamint a kapcsolattartó/ajándékozó adatait, hogy a meglepetés tökéletesen sikerüljön!
– Jelenleg 154 magánszemély és nagyságrendileg 30-40 intézmény hivatalos nevelőszülő – mondta Veprik Róbert, a Szegedi Vadaspark igazgatója. – A Covid alatt több támogató volt, amit ez úton is nagyon köszönünk, de nincs az a kevés, aminek ne örülnénk – egészítette ki.
Az örökbefogadással kapcsolatos legfontosabb információk
- Időtartam: egy év
- Kizárólagosság nincs, egy állatot többen is örökbe tudnak fogadni
- Minimális örökbefogadási összeg: magánszemély/iskolai vagy óvodai csoport legalább 10.000 forint, míg cégeknek vagy intézményeknek legalább 80.000 forint
Megjelenés
Az örökbefogadók falán kiemelt módon jelenítik meg a támogatást. Iskolai és óvodai csoportoknak lehetőségük adatik, hogy személyes foglalkozás keretei között ismerkedhessenek meg a kiválasztott állattal. A cégek és intézmények örökbefogadását – amennyiben igényt tartanak rá – egy tábla örökíti meg az állat kifutóján.
– A támogatók egyéb programokon is részt vehetnek a Szülői értekezleten, közelebbről is megnézhetik az állatot, a gondozók készségesen állnak rendelkezésükre
– mondta a vadaspark igazgatója. Szerencsére elég sikeres az örökbefogadási program, nagy az érdeklődés iránta, bízunk benne, hogy ez a továbbiakban is így marad – egészítette ki.
Kik a legkedveltebb állatok?
– Jellemzően a kisállatok, így első helyre a szurikátákat mondanám, de a második helyen már az elefántjaink szerepelnek – mondta Veprik Róbert. Továbbá kihangsúlyozta, hogy minden állatban meg lehet találni a szépet, minden állat egy csoda, így arra buzdít mindenkit, hogy valamilyen személyes élmény alapján válasszon örökbefogadni kívánt állatot.
