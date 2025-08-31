Mosolygós indiai focistát igazolt a szegedi klub

Chiara D’Souza, a 14 éves indiai lány különleges történettel érkezett Szegedre. Tehetséges zenész és futballista, aki Goa államból költözött családjával Magyarországra, hogy álmait valóra váltsa. Öt hangszeren játszik, emellett a Szent Mihály FC U15-ös női csapatában bontogatja szárnyait. A South United Football Academy egykori növendékeként komoly futballmúltat hozott magával, és már országunkban is bizonyította szorgalmát, technikai tudását és ambícióját – írja a Szent Mihály FC hivatalos honlapján.

Chiara D’Souza a Szent Mihály FC új játékosa. Fotó: St. Mihály FC hivatalos honlapja

A Szent Mihály FC új játékosa nem csak a sportban jeleskedik

A fiatal sportoló nem csupán a pályán, hanem a tanulásban és a művészetben is kiemelkedő. Édesanyjától örökölte a zenei vénát, zongorán, gitáron, hegedűn, dobon és szaxofonon is játszik, emellett énekel, saját felvételeit pedig a YouTube-on is megosztja. Családja döntése mögött részben az állt, hogy Szeged erős zenei képzést kínál, másrészt hogy itt a futballban is magas színvonalú lehetőségekre leltek. Édesapja, Cedric pszichológusként dolgozik, és hangsúlyozta, mennyire megható volt számukra a szegedi közösség befogadó légköre.

A klub edzője, Olajos Csaba kiemelte, hogy Chiara technikás, fizikálisan erős játékos, aki folyamatosan fejlődik a nagypályás labdarúgásban. Az érkezése nyelvi és kulturális kihívásokat is hozott, de a csapattársak és az edzői stáb nyitottan fogadták. A nyári edzőtáborban közelebb kerültek egymáshoz, és a lány egyre inkább beilleszkedik a közösségbe. Iskolai teljesítménye is kimagasló, 94 százalékos eredménnyel zárta az évet a szegedi nemzetközi iskolában.

Chiara előtt izgalmas jövő ál. Tervei szerint az SZTE Báthory István Gyakorló Gimnáziumban folytatja tanulmányait, hosszabb távon pedig a Zeneművészeti Karra készül. Bár elsődleges célja nem feltétlenül a profi labdarúgói pálya, szeretne hasznos tagja lenni csapatának, és reméli, hogy bekerülhet hazája U17-es válogatottjába is. A zene és a sport iránti kettős szenvedélye különlegessé teszi őt, Szegeden pedig minden adott ahhoz, hogy mindkét területen kiteljesedhessen.