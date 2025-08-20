14 perce
A szakértő lerántja a leplet, ezért nem szabad hűtőbe tenni a zöldséget, gyümölcsöt
A hónapban még bőven válogathatunk friss, lédús gyümölcsökben és zamatos zöldségekben. Augusztusban ezeket a szezonális gyümölcsöket és zöldségeket érdemes fogyasztani és gondolhatunk a hidegebb hónapokra is.
Augusztus 20-a az államalapítás ünnepe, hagyományosan a betakarítás végét jelentette, amikor már az új búzából megsütötték az első kenyeret. A betakarításához egyéb hagyományok is kötődnek, környékünkön például a Szentesi Lecsófesztivál. Nem véletlen, hiszen ez az időszak rendkívül gazdagon kínál szezonális gyümölcsöket és zöldségeket.
Augusztusban szezonális gyümölcsök és zöldségek
A szilva, ezek közül is ringlószilva, augusztusban terem leginkább, korai almák, körték, csemegeszőlők is teremnek már. Őszibarack vagy nektarin is kapható még, de a szélsőségesen meleg időjárás miatt elrohadt a termés nagy része.
A hűtőben tárolás nem tesz jót a zöldségeknek és gyümölcsöknek, hiszen itt apadnak és veszítenek víztartalmukból. Érdemesebb hűvös helyen tárolni, ha nincs erre lehetőség, akkor pedig lekvárt készítsünk belőle vagy aszalva is jó választás
– magyarázta Sipos József, növényorvos.
A szilva aszalását például egyszerűen, sütőben is elvégezhetjük, ráadásul B1-, B2-vitaminból az aszalt szilva kétszer, illetve tízszer többet tartalmaz, mint azonos tömegű friss gyümölcs.
A paradicsom is a napsütésben érve a legízletesebb, sokan szeretik ezt is otthon elkészíteni, paradicsomlé vagy paradicsompüré formájában. Korábban cikkünkben megírtuk, milyen szempontokra hívja fel a Nébih, ha paradicsomot tartósítanánk.
A paprika, cukkini, padlizsán akár egy újragondolt lecsó alapanyagai is lehetnek, de grillezve is érdemes fogyasztani.
A répa, hagyma, burgonya, karfiol is most frissen elérhető, de például sóskából is sokáig lehet még szedegetni
– tette hozzá Sipos gazda.
Tudatos vásárlással megelőzhetjük az élelmiszer pazarlást
A szezonális gyümölcsök és zöldségek tápanyagban rendkívül gazdagok, emellett frissebbek és az ízük is jobb, mint az import árunak. Sipos gazda felhívja a figyelmet, hogy csak annyit vásároljunk ezekből, amennyit el is tudunk fogyasztani. Ha nincs hűvös helyiségünk a tárolásra, akkor a fenti tippeket bátran alkalmazhatjuk, hogy elkerüljük az élelmiszerek pazarlását. Inkább főzzünk lekvárt, vagy aszaljunk, de pálinkát is főzhetünk belőle.
