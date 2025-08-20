A szakértő lerántja a leplet, ezért nem szabad hűtőbe tenni a zöldséget, gyümölcsöt

Augusztus 20-a az államalapítás ünnepe, hagyományosan a betakarítás végét jelentette, amikor már az új búzából megsütötték az első kenyeret. A betakarításához egyéb hagyományok is kötődnek, környékünkön például a Szentesi Lecsófesztivál. Nem véletlen, hiszen ez az időszak rendkívül gazdagon kínál szezonális gyümölcsöket és zöldségeket.

Az augusztusi szezonális gyümölcsök és zöldségek frissen is nagyszerűek, de télire is érdemes eltenni belőlük. Illusztráció: Shutterstock

Augusztusban szezonális gyümölcsök és zöldségek

A szilva, ezek közül is ringlószilva, augusztusban terem leginkább, korai almák, körték, csemegeszőlők is teremnek már. Őszibarack vagy nektarin is kapható még, de a szélsőségesen meleg időjárás miatt elrohadt a termés nagy része.

A hűtőben tárolás nem tesz jót a zöldségeknek és gyümölcsöknek, hiszen itt apadnak és veszítenek víztartalmukból. Érdemesebb hűvös helyen tárolni, ha nincs erre lehetőség, akkor pedig lekvárt készítsünk belőle vagy aszalva is jó választás

– magyarázta Sipos József, növényorvos.

A szilva aszalását például egyszerűen, sütőben is elvégezhetjük, ráadásul B1-, B2-vitaminból az aszalt szilva kétszer, illetve tízszer többet tartalmaz, mint azonos tömegű friss gyümölcs.

A paradicsom is a napsütésben érve a legízletesebb, sokan szeretik ezt is otthon elkészíteni, paradicsomlé vagy paradicsompüré formájában. Korábban cikkünkben megírtuk, milyen szempontokra hívja fel a Nébih, ha paradicsomot tartósítanánk.

A paprika, cukkini, padlizsán akár egy újragondolt lecsó alapanyagai is lehetnek, de grillezve is érdemes fogyasztani.

A répa, hagyma, burgonya, karfiol is most frissen elérhető, de például sóskából is sokáig lehet még szedegetni

– tette hozzá Sipos gazda.

Tudatos vásárlással megelőzhetjük az élelmiszer pazarlást

A szezonális gyümölcsök és zöldségek tápanyagban rendkívül gazdagok, emellett frissebbek és az ízük is jobb, mint az import árunak. Sipos gazda felhívja a figyelmet, hogy csak annyit vásároljunk ezekből, amennyit el is tudunk fogyasztani. Ha nincs hűvös helyiségünk a tárolásra, akkor a fenti tippeket bátran alkalmazhatjuk, hogy elkerüljük az élelmiszerek pazarlását. Inkább főzzünk lekvárt, vagy aszaljunk, de pálinkát is főzhetünk belőle.