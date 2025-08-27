1 órája
Megnyitotta kapuit a Coca-Cola SZIN, meglepetés várt az első belépőkre – galériával, videóval
Elindult Magyarország legnagyobb múltra visszatekintő fesztiválja. Elkezdődött a Coca-Cola SZIN 2025, az első belépők nem is sejtették, hogy meglepetés vár rájuk.
Több mint százezer vendéget várnak a Coca-Cola SZIN 2025 fesztiválra, az elsőket pedig meglepetés fogadta a belépéskor.
Az első belépők reggel óta várakoztak
Hosszú sorokban várakoztak a látogatók, hogy végre ők is elkezdjék a legnagyobb nyárzáró bulit. A meleg elől árnyékba húzódó fiatalok között találtuk meg Attilát és Olivért, a két szegedi fiatalt, akik elsőként vehették át karszalagjaikat.
– Már reggel nyolc óta itt vagyunk, készen az egész napos bulira – mondták a fiúk.
Nem ez az első SZIN, amin részt vesznek, a tizenkilenc éves Attila már öt éve lelkes SZIN-ező. A két srác nem tudta, hogy meglepetés vár az első belépőkre, mégis lelkesen várták, hogy beengedjék őket a fesztivál helyszínére.
Elkezdődött a Coca-Cola SZIN 2025Fotók: Karnok Csaba
Elkezdődött a Coca-Cola SZIN 2025, a bejáratnál a sztárok fogadták a belépőket
A fesztiváligazgató, Kolonics Erika köszöntötte a sorokban várakozókat, a SZIN házigazdája Schumacher Vanda és Miskovits Marci mellett Szirmai Marcell, művésznevén Pogány Induló adta át a karszalagot Attilának és Olivérnek.
A szegedi születésű Szirmai Marcell szerint a legjobb dolog a nyárban a SZIN fesztivál. Idén nem lesz jelen fesztiválozóként, de a fellépésére már készül. Nemcsak a SZIN miatt érkezett Szegedre, hanem épp a napokban Szentesen forgatja új videóklipjét.
