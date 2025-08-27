Megnyitotta kapuit a Coca-Cola SZIN, meglepetés várt az első belépőkre – galériával, videóval

Több mint százezer vendéget várnak a Coca-Cola SZIN 2025 fesztiválra, az elsőket pedig meglepetés fogadta a belépéskor.

Elindult a SZIN 2025 – meglepetés várta az első belépőket. Fotó: Karnok Csaba

Az első belépők reggel óta várakoztak

Hosszú sorokban várakoztak a látogatók, hogy végre ők is elkezdjék a legnagyobb nyárzáró bulit. A meleg elől árnyékba húzódó fiatalok között találtuk meg Attilát és Olivért, a két szegedi fiatalt, akik elsőként vehették át karszalagjaikat.

– Már reggel nyolc óta itt vagyunk, készen az egész napos bulira – mondták a fiúk.

Nem ez az első SZIN, amin részt vesznek, a tizenkilenc éves Attila már öt éve lelkes SZIN-ező. A két srác nem tudta, hogy meglepetés vár az első belépőkre, mégis lelkesen várták, hogy beengedjék őket a fesztivál helyszínére.