Meglepő kaland a SZIN-en: cicát mentettek a fesztiválozók

A Bársony Tappancsok Civil Cicamentők osztották meg közösségi média oldalukon a hírt a SZIN-en talált cicáról. A szegedi civil cicamentők bajba jutott macskáknak segítenek. Orvosi ellátást biztosítanak, vigyáznak az elveszett cicákra és gazdit keresnek nekik.

Eltévedt SZIN-ező kiscicát mentettek meg a fesztiválozók. Fotó: Facebook

SZIN-ező kiscica

– Ma este a SZIN-ről kerestek meg minket, ahol egy kiscica bóklászott a tömegben. Fura emberek fogdosták, így állatszerető fiatalok kétségbeesetten kértek segítséget – írták a cicamentők bejegyzésükben.

Mivel a fesztivál területére nem lehet állatot bevinni, a macska valószínűleg véletlenül tévedt oda. A kedves, dorombolós cica lesoványodva kóborolt az utcákat. Átmenetileg a cicamentők fogadták be, ám ők is helyhiányban szenvednek, ezért szerető gazdit keresnek a kismacskának. Azért is hálásak, ha valaki eledellel tudja támogatni a munkájukat.

A Bársony Tappancsok Civil Cicamentők bármikor támogathatók, a jótevők az adományokkal sok kisállaton tudnak segíteni. A támogatáshoz szükséges adatok a szervezet Facebook-oldalán érhetők el.