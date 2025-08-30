Akár egy jövő évi SZIN bérletet is kifoghatsz – videóval

Aranyhal, ponty, compó, dévérkeszeg, balin, esetleg harcsa vagy süllő is horogra akadhat a SZIN horgásztavában. A Tisza őshonos halai most különösen sokat érnek, hiszen több pontot hozhatnak, mint az aranyhalak – egy kivételével. A halak mind sorszámozott jelöléssel vannak ellátva, az egyik aranyhal kifogóját pedig jövő évi SZIN-bérlet illeti. Korábban különdíjat kapott az is, aki a megjelölt pontyot fogta ki. A helyezéseket súlyozott pontszámítás alapján állapítják meg.

A SZIN horgásztaván nemcsak halakat, hanem akár jövő évi bérletet is kifoghatsz. Fotó: Kis Zoltán

Egy órád van szerencsét próbálni

A horgászversenyen való részvétel regisztrációhoz kötött, amelyet NFC kártyák gyorsítanak. Minden nap déltől este 6-ig egy óra hosszára van lehetőség versenyezni.

Az eszközöket biztosítjuk, kukoricával lehet horgászni. Horgászengedély sem szükséges, hiszen a felügyelők folyamatosan figyelik a versenyzőket

– magyarázta Mikics Péter, szervező.

A program leginkább a családok körében népszerű, a fiatalok nagy örömmel próbálják ki a horgászat élményét. A helyszínen beolvasható QR-kód segítségével a verseny élőben követhető. Péntek délutánig 134 horgász vett részt a versenyben, összesen 145 halat fogtak ki és ebből 116 aranyhal volt.

Fotó: Kis Zoltán.

A SZIN horgásztava teljesen önfenntartó

A tavat öt évvel ezelőtt alakították ki, egy régi úszómedencéből. A rendszer önfenntartó, növényvilága a természetes élőhelyet idézi. A hínárt a verseny idejére eltávolítják, de egyébként fontos szerepe van a tó működésében. A közepén egy viharban kidőlt fa áll, amit a kacsák és halak is élőhelyként használnak, a vízfelületet tündérrózsák díszítik, körben akváriumokat helyeztek el.

A tavat egész évben nem bolygatják, kivéve a Szegedi Ifjúsági Napok idején rendezett versenyt, illetve a HECSMSZ nyári horgásztáborát. A táborban a fiatalok nemcsak kipróbálhatják a horgászatot, hanem horgászvizsgát is tehetnek.