Küldj üzenetet a jövőbeli énednek – különleges programok várnak a SZIN Civil faluban
A Szegedi Ifjúsági Napok szervezői évek óta nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy változatos programokkal várja a közönséget. Idén a SZIN civil falu központi témája a fenntarthatóság, de a szervezetek számtalan más módon is igyekeznek megszólítani a fiatalokat.
A fesztivál egész területén izgalmas bemutatókat, programokat találhatunk. A SZIN civil faluban kitelepült szervezetek igyekeznek a fenntarthatóság tematikához igazodni. A fesztivál sátrai között van lehetőségünk társasjátékokra, ismerkedős programokra, ismeretterjesztő előadásokat hallgathatunk és mentális egészséghez kapcsolódó programokkal is találkozhatunk.
Ismeretterjesztő programokat is találhatunk
A Dél-alföldi Regionális Fogyasztóvédelem például felméréseket készít, de személyes tanácsadást is kínál. A Csongrád-Csanád Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ a civilszervezetek működését segíti, most viszont a fiatalokat próbálja megszólítani, önkéntes munkára buzdítana. Mottójuk: „Élj SZIN-esen. Legyél CIVIL” – hiszen a civil szféra is színes, mint a társadalom.
Fiatalos hangulat a SZIN civil faluban
Az Alternatíva Egyesület játékos formában mutatja be az utazás lehetőségeit és a világ országait, míg a Somogyi Könyvtár standjánál csendes olvasósarok és társasjáték várja a kikapcsolódni vágyókat. A „Velem lehet beszélgetni” sátornál különféle közösségi játékokkal ösztönzik a nyitottságot és a komfortzónából való kilépést. Az Ökumenikus Egyházak Fesztiválmissziója pedig olyan kérdésekről indít párbeszédet, mint a vallás médiabeli megjelenése vagy az otthon fogalmának elgondolása. A résztvevők még levelet is írhatnak saját maguknak, amelyet egy év múlva postáznak ki nekik.
Komoly, de egy percig sem unalmas témákról van tehát szó.
Az SZTE Vívó Klubja látványos bemutatót tartott, az Alternatíva Egyesület tagjai pedig váratlanul vizes lufis támadásokkal dobták fel a hangulatot.
