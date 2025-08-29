augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

29°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Interaktív szórakozás

20 perce

Küldj üzenetet a jövőbeli énednek – különleges programok várnak a SZIN Civil faluban

Címkék#Szegedi Ifjúsági Napok#Civil falu#SZIN#fesztivál

A Szegedi Ifjúsági Napok szervezői évek óta nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy változatos programokkal várja a közönséget. Idén a SZIN civil falu központi témája a fenntarthatóság, de a szervezetek számtalan más módon is igyekeznek megszólítani a fiatalokat.

Grica Eszter

A fesztivál egész területén izgalmas bemutatókat, programokat találhatunk. A SZIN civil faluban kitelepült szervezetek igyekeznek a fenntarthatóság tematikához igazodni. A fesztivál sátrai között van lehetőségünk társasjátékokra, ismerkedős programokra, ismeretterjesztő előadásokat hallgathatunk és mentális egészséghez kapcsolódó programokkal is találkozhatunk. 

SZIN civil falu
Vizes lufi csata és vívó bemutató a SZIN civil falujában. Fotó: Grica Eszter

Ismeretterjesztő programokat is találhatunk

A Dél-alföldi Regionális Fogyasztóvédelem például felméréseket készít, de személyes tanácsadást is kínál. A Csongrád-Csanád Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ a civilszervezetek működését segíti, most viszont a fiatalokat próbálja megszólítani, önkéntes munkára buzdítana. Mottójuk: „Élj SZIN-esen. Legyél CIVIL” – hiszen a civil szféra is színes, mint a társadalom. 

Fotó: Grica Eszter

Fiatalos hangulat a SZIN civil faluban

Az Alternatíva Egyesület játékos formában mutatja be az utazás lehetőségeit és a világ országait, míg a Somogyi Könyvtár standjánál csendes olvasósarok és társasjáték várja a kikapcsolódni vágyókat. A „Velem lehet beszélgetni” sátornál különféle közösségi játékokkal ösztönzik a nyitottságot és a komfortzónából való kilépést. Az Ökumenikus Egyházak Fesztiválmissziója pedig olyan kérdésekről indít párbeszédet, mint a vallás médiabeli megjelenése vagy az otthon fogalmának elgondolása. A résztvevők még levelet is írhatnak saját maguknak, amelyet egy év múlva postáznak ki nekik.

Komoly, de egy percig sem unalmas témákról van tehát szó. 

Fotó: Grica Eszter

Az SZTE Vívó Klubja látványos bemutatót tartott, az Alternatíva Egyesület tagjai pedig váratlanul vizes lufis támadásokkal dobták fel a hangulatot.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu