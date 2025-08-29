Küldj üzenetet a jövőbeli énednek – különleges programok várnak a SZIN Civil faluban – videóval

A fesztivál egész területén izgalmas bemutatókat, programokat találhatunk. A SZIN civil faluban kitelepült szervezetek igyekeznek a fenntarthatóság tematikához igazodni. A fesztivál sátrai között van lehetőségünk társasjátékokra, ismerkedős programokra, ismeretterjesztő előadásokat hallgathatunk és mentális egészséghez kapcsolódó programokkal is találkozhatunk.

Vizes lufi csata és vívó bemutató a SZIN civil falujában. Fotó: Grica Eszter

Ismeretterjesztő programokat is találhatunk

A Dél-alföldi Regionális Fogyasztóvédelem például felméréseket készít, de személyes tanácsadást is kínál. A Csongrád-Csanád Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ a civilszervezetek működését segíti, most viszont a fiatalokat próbálja megszólítani, önkéntes munkára buzdítana. Mottójuk: „Élj SZIN-esen. Legyél CIVIL” – hiszen a civil szféra is színes, mint a társadalom.

Fotó: Grica Eszter

Fiatalos hangulat a SZIN civil faluban

Az Alternatíva Egyesület játékos formában mutatja be az utazás lehetőségeit és a világ országait, míg a Somogyi Könyvtár standjánál csendes olvasósarok és társasjáték várja a kikapcsolódni vágyókat. A „Velem lehet beszélgetni” sátornál különféle közösségi játékokkal ösztönzik a nyitottságot és a komfortzónából való kilépést. Az Ökumenikus Egyházak Fesztiválmissziója pedig olyan kérdésekről indít párbeszédet, mint a vallás médiabeli megjelenése vagy az otthon fogalmának elgondolása. A résztvevők még levelet is írhatnak saját maguknak, amelyet egy év múlva postáznak ki nekik.

Komoly, de egy percig sem unalmas témákról van tehát szó.

Fotó: Grica Eszter

Az SZTE Vívó Klubja látványos bemutatót tartott, az Alternatíva Egyesület tagjai pedig váratlanul vizes lufis támadásokkal dobták fel a hangulatot.