Meghökkentő árakon ihatjuk az italokat a SZIN-en, miközben Deshre és Becky Hillre bulizunk az első napon – galériával

Szerdán 12 órakor lépett be az első fesztiválozó a Coca-Cola SZIN területére. Azóta már megtelt a nézőtér, zajlanak a koncertek és minden készen áll a nyár utolsó nagy bulijához. A legnagyobb érdeklődők a deles belépés óta várakoznak kedvenceikre, bizonyára meg is éheztek. Megnéztük, a SZIN első estjén mi a kínálat a színpadon és mellette.

Elstartolt a SZIN első estje, Desh és Becky Hill megtöltötte a nézőteret. Fotó: Karnok Csaba. Fotó: Karnok Csaba

Mehringer és T. Danny készítették elő a hangulatot a SZIN első estjén

A Coca-Cola Nagyszínpad előtt már délután egy órától várakozott a kitartó és érdeklődő közönség. Ez Magyarország második legnagyobb színpada, itt a fesztivál első estjét Mehringer kezdte, majd T. Danny és Desh folytatta a sort az óriási istennő szobor és kalitkában táncoló lányok mellett a színpadon. Desh előadására már egészen megtelt a nézőtér. Bogi Győrből, Hanna Pestről, Viola pedig Pilisvörösvárról érkezett, hogy Mehringer és Desh koncetjeit az első sorból élvezzék.

A külföldi előadók közül Becky Hill nyitja a SZIN fesztivált ezen az éven. A látványos pirotechnika most sem marad el, az előadásokat magas minőségű kivetítőkön követhetik a nézők, akiknek már nem maradt hely az első sorokban. A Coca-Cola kilátó mellett az óriáskerékről is páratlan látvány tárulhat elénk, míg sátrakban és az emberek között ezüst ruhába öltözött gólyalábas emberek fokozzák a hangulatot.