1 órája
Meghökkentő árakon ihatjuk az italokat a SZIN-en, miközben Deshre és Becky Hillre bulizunk az első napon – galériával
A legkitartóbbak már a nyitástól kezdve a nagyszínpad előtt várták a kedvenc előadóikat. Igazi nyárzáró hangulatot hozott a SZIN első estje és az árak is minden csoportot kiszolgálnak.
Szerdán 12 órakor lépett be az első fesztiválozó a Coca-Cola SZIN területére. Azóta már megtelt a nézőtér, zajlanak a koncertek és minden készen áll a nyár utolsó nagy bulijához. A legnagyobb érdeklődők a deles belépés óta várakoznak kedvenceikre, bizonyára meg is éheztek. Megnéztük, a SZIN első estjén mi a kínálat a színpadon és mellette.
Mehringer és T. Danny készítették elő a hangulatot a SZIN első estjén
A Coca-Cola Nagyszínpad előtt már délután egy órától várakozott a kitartó és érdeklődő közönség. Ez Magyarország második legnagyobb színpada, itt a fesztivál első estjét Mehringer kezdte, majd T. Danny és Desh folytatta a sort az óriási istennő szobor és kalitkában táncoló lányok mellett a színpadon. Desh előadására már egészen megtelt a nézőtér. Bogi Győrből, Hanna Pestről, Viola pedig Pilisvörösvárról érkezett, hogy Mehringer és Desh koncetjeit az első sorból élvezzék.
A külföldi előadók közül Becky Hill nyitja a SZIN fesztivált ezen az éven. A látványos pirotechnika most sem marad el, az előadásokat magas minőségű kivetítőkön követhetik a nézők, akiknek már nem maradt hely az első sorokban. A Coca-Cola kilátó mellett az óriáskerékről is páratlan látvány tárulhat elénk, míg sátrakban és az emberek között ezüst ruhába öltözött gólyalábas emberek fokozzák a hangulatot.
A 2025-ös SZIN első napján óriási nagy buli kerekedettFotók: Karnok Csaba
Nem marad sem éhes sem szomjas a nagyérdemű
Széles a választék ételekből és italokból is, az árlista idén is az előző évekhez hasonlóan alakult.
– A fesztiválon kitelepülő vendéglátósok 90 százaléka szegedi kötődésű. Arra törekszünk, minél inkább támogassuk a helyi vállalkozásokat – emelte ki Kolonics Erika, a SZIN főszervezője.
A REpohár a jól bevett módon működik: 990 forintért megvásárolható, ami majd a kijelölt pontokon visszaváltható. A hosszú koktélok egységesen 2690 forintért vásárolhatók, a korsó sör 1000 és 1300 forint. A szerelem tematika a koktélkínálatban is megjelent, ugyanis fesztivál házigazdája, Schumacher Vanda saját koktélját, a SweetVanda – szerelmi bájitalt is ki lehet próbálni. Ezt egy kis vödörben kínálják, 4990 forintos árért.
Az ételkínálat sem mondható olcsónak, de különböző árkategóriákat találtunk. Sima hot dog 2000 forint, óriás palacsintát 1500 és 2500 forintért is találunk, gyros boxot pedig 4000 forintért. A Lidl kitelepült boltját idén is megtaláljuk, itt ugyanazon az árakat találjuk, mint az üzleteikben is.
Változatok programokkal készült mindenki
A kitelepüléseken számos izgalmas programot és lehetőséget találunk. A Délmagyarország Állásbörzéjén fesztiválhajakat varázsolnak nekünk, de vannak nagyvárosi látványosságok, vidámparki attrakciók, cirkuszi hangulat, beöltözött animátorok. Versenyeztethetünk gumikacsákat vagy kipróbálhatjuk magunkat egy rodeón, és ha pihenésre vágynánk akkor függőágyakban is lógathatjuk a lábunkat.
Bárki megnyerheti a SZIN-bérletet és még meg is szépülhet a karriertanács standjánál
Különleges szerepben vár majd Schumacher Vanda a Coca-Cola SZIN fesztiválon – galériával, videóval