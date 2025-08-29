augusztus 29., péntek

57 perce

Kiderült, kiket várnak a leginkább a fesztiválozók, miközben tovább pörgött a SZIN harmadik napja – galériával

Címkék#koncert#fellépők#SZIN

Utánajártunk, hogy kik voltak a legjobban várt előadók az idei évben. Zajlik a Coca-Cola SZIN fesztivál, már a harmadik napot tapossuk.

Kis Zoltán

A Coca-Cola SZIN fesztivál harmadik napján, a korábbi napokhoz hűen, izgalmas gyermekprogramok, különleges helyszínek és meglepetések várták az ide látogatókat. 

SZIN
A Coca-Cola SZIN fesztivál harmadik napját tapossuk. Fotó: Karnok Csaba

Ilyen volt a Coca-Cola SZIN fesztivál harmadik napja  

A harmadik nap is nagy nevekkel kecsegtette a fesztiválra érkezőket: a Coca-Cola és a bp Nagyszínpadra sorra érkezetek a magyar zenei szcéna nagyobbnál nagyobb alakjai. 

Dánielfy kezdte meg a napot, majd Beton.Hofi és Majka csinált hatalmas bulit. A másik nagyszínpad a fiatalok nagy kedvencének, a Bruno X Spaccnak, a Margaret Islandnak és a szegedi kötődésű Pogány Induló műsorának adott otthont. 

A délelőtt folyamán még ugyan csak éledeztek a fesztiválozók, de a kora délutáni órákra megtelt a fesztivál területe, estére pedig hömpölygő tömeg alakult ki. 

A SZIN harmadik napja

Fotók: Karnok Csaba

A három nap résztvevőinek véleménye: ők a legjobban várt nevek az idén

A fesztivál három napja során megkérdeztük a fesztiválozók zömét, hogy kit vagy kiket várnak az idei fellépők közül a legjobban. A legtöbb voksot Alan Walker, Manuel és a Valmar kapta. 

A fentebbi előadókon túl rengeteg szavazatot kapott még 

  • Dzsúdló 
  • Desh 
  • Krúbi 
  • ByAlex és a Slepp 
  • L.L. Junior 
  • Sisi
  • Majka 
  • Beton.Hofi 

 

