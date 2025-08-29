Kiderült, kiket várnak a leginkább a fesztiválozók, miközben tovább pörgött a SZIN harmadik napja – galériával

A Coca-Cola SZIN fesztivál harmadik napján, a korábbi napokhoz hűen, izgalmas gyermekprogramok, különleges helyszínek és meglepetések várták az ide látogatókat.

A Coca-Cola SZIN fesztivál harmadik napját tapossuk. Fotó: Karnok Csaba

Ilyen volt a Coca-Cola SZIN fesztivál harmadik napja

A harmadik nap is nagy nevekkel kecsegtette a fesztiválra érkezőket: a Coca-Cola és a bp Nagyszínpadra sorra érkezetek a magyar zenei szcéna nagyobbnál nagyobb alakjai.

Dánielfy kezdte meg a napot, majd Beton.Hofi és Majka csinált hatalmas bulit. A másik nagyszínpad a fiatalok nagy kedvencének, a Bruno X Spaccnak, a Margaret Islandnak és a szegedi kötődésű Pogány Induló műsorának adott otthont.

A délelőtt folyamán még ugyan csak éledeztek a fesztiválozók, de a kora délutáni órákra megtelt a fesztivál területe, estére pedig hömpölygő tömeg alakult ki.