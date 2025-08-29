57 perce
Kiderült, kiket várnak a leginkább a fesztiválozók, miközben tovább pörgött a SZIN harmadik napja – galériával
Utánajártunk, hogy kik voltak a legjobban várt előadók az idei évben. Zajlik a Coca-Cola SZIN fesztivál, már a harmadik napot tapossuk.
A Coca-Cola SZIN fesztivál harmadik napján, a korábbi napokhoz hűen, izgalmas gyermekprogramok, különleges helyszínek és meglepetések várták az ide látogatókat.
Ilyen volt a Coca-Cola SZIN fesztivál harmadik napja
A harmadik nap is nagy nevekkel kecsegtette a fesztiválra érkezőket: a Coca-Cola és a bp Nagyszínpadra sorra érkezetek a magyar zenei szcéna nagyobbnál nagyobb alakjai.
Dánielfy kezdte meg a napot, majd Beton.Hofi és Majka csinált hatalmas bulit. A másik nagyszínpad a fiatalok nagy kedvencének, a Bruno X Spaccnak, a Margaret Islandnak és a szegedi kötődésű Pogány Induló műsorának adott otthont.
A délelőtt folyamán még ugyan csak éledeztek a fesztiválozók, de a kora délutáni órákra megtelt a fesztivál területe, estére pedig hömpölygő tömeg alakult ki.
A SZIN harmadik napjaFotók: Karnok Csaba
A három nap résztvevőinek véleménye: ők a legjobban várt nevek az idén
A fesztivál három napja során megkérdeztük a fesztiválozók zömét, hogy kit vagy kiket várnak az idei fellépők közül a legjobban. A legtöbb voksot Alan Walker, Manuel és a Valmar kapta.
A fentebbi előadókon túl rengeteg szavazatot kapott még
- Dzsúdló
- Desh
- Krúbi
- ByAlex és a Slepp
- L.L. Junior
- Sisi
- Majka
- Beton.Hofi
Küldj üzenetet a jövőbeli énednek – különleges programok várnak a SZIN Civil faluban – videóval
SZIN madártávlatból: lélegzetelállító panorámát nyújt az óriáskerék – galériával, videóval