1 órája
Desh, T. Danny és Becky Hill: ezekkel a nevekkel startol a SZIN – mutatjuk a teljes listát
A külföldi és hazai szcéna krémje lép majd fel a nyárzáró fesztiválon. Idén augusztus 27–30. között rendezik meg a Coca-Cola SZIN fesztivált.
A Szegedi Ifjúsági Napok az ország egyik legkedveltebb fesztiválja, így nem is olyan meglepő, hogy milyen nagy nevekkel találkozhatunk a háromnapos rendezvény alkalmával. Korábban megmutattuk, hogy hogyan épülnek a SZIN hatalmas színpadjai. Ezúttal az első fesztiválnap nevei közül szemezgettünk.
3,2,1…Start! Indul a Coca-Cola SZIN
Szerdán kezdetét veszi a Coca-Cola SZIN ’25! Hangulatos koncertek, kikapcsolódási lehetőségek és jobbnál jobb programok várják az érdeklődőket. Tíz helyszínen változatos programokkal kezdi meg az első napot a Szegedi Ifjúsági Napok – mutatjuk a teljesség igénye nélkül, hogy kiket hallgathatunk meg a legelső napon.
Coca-Cola Nagyszínpad
- Mehringer (17:45 – 18:45)
- T. Danny (19:15 – 20:30)
- Desh (21:00 – 22:15)
- Becky Hill (22:45 – 00:00)
Bp Nagyszínpad
- Hangfoglaló: Gently Da Spittah’ (16:30 – 17:30)
- Ocho Macho (18:00 – 19:00)
- Ivan & The Parazol (19:30 – 20:30)
- Ganxta Zolee és a Kartel 30. jubileum (21:00 – 22:15)
- Carson Coma (22:45 – 00:00)
Jim Beam Aréna
- Arcosok Klubja (17:00 – 17:40)
- cserihanna (18:00 – 19:00)
- Filo live (21:00 – 22:00)
- Mirror Glimpse (22:30 – 23:30)
SZTE Színpad
- versnénykörül X SZTE (15:45 – 15:55)
- Kolibri (16:00 – 16:45)
- Bohemian Betyars (18:45 – 19:45)
- Parno Graszt (20:15 – 21:30)
- Hundred Sins (22:00 – 23:15)
- Analog Balaton (23:45 – 1:00)
A Coca-Cola SZIN nem csupán a zenekedvelőket szólítja meg, hanem a Belvárosi Mozival együttműködve, változatos vetítésekkel várják a filmrajongókat.
Staropramen Mozi by Belvárosi Mozi
- Rocketman - 20:30
- Mi vagyunk Azahriah - 22:45
- Bob Marley: One Love - 00:15
