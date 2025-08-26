augusztus 26., kedd

Nyitónap sztárjai

1 órája

Desh, T. Danny és Becky Hill: ezekkel a nevekkel startol a SZIN – mutatjuk a teljes listát

A külföldi és hazai szcéna krémje lép majd fel a nyárzáró fesztiválon. Idén augusztus 27–30. között rendezik meg a Coca-Cola SZIN fesztivált.

Kis Zoltán

A Szegedi Ifjúsági Napok az ország egyik legkedveltebb fesztiválja, így nem is olyan meglepő, hogy milyen nagy nevekkel találkozhatunk a háromnapos rendezvény alkalmával. Korábban megmutattuk, hogy hogyan épülnek a SZIN hatalmas színpadjai. Ezúttal az első fesztiválnap nevei közül szemezgettünk. 

Szerdán kezdődik a SZIN
 Szerdán kezdetét veszi a Coca-Cola SZIN ’25! Archív Fotó: Karnok Csaba

3,2,1…Start! Indul a Coca-Cola SZIN

Szerdán kezdetét veszi a Coca-Cola SZIN ’25! Hangulatos koncertek, kikapcsolódási lehetőségek és jobbnál jobb programok várják az érdeklődőket. Tíz helyszínen változatos programokkal kezdi meg az első napot a Szegedi Ifjúsági Napok – mutatjuk a teljesség igénye nélkül, hogy kiket hallgathatunk meg a legelső napon.  

Coca-Cola Nagyszínpad 

  • Mehringer (17:45 – 18:45)
  • T. Danny (19:15 – 20:30)
  • Desh (21:00 – 22:15)
  • Becky Hill (22:45 – 00:00)

Bp Nagyszínpad 

  • Hangfoglaló: Gently Da Spittah’ (16:30 – 17:30)
  • Ocho Macho (18:00 – 19:00)
  • Ivan & The Parazol (19:30 – 20:30)
  • Ganxta Zolee és a Kartel 30. jubileum (21:00 – 22:15)
  • Carson Coma (22:45 – 00:00)

Jim Beam Aréna 

  • Arcosok Klubja (17:00 – 17:40)
  • cserihanna (18:00 – 19:00)
  • Filo live (21:00 – 22:00)
  • Mirror Glimpse (22:30 – 23:30)

SZTE Színpad 

  • versnénykörül X SZTE (15:45 – 15:55)
  • Kolibri (16:00 – 16:45)
  • Bohemian Betyars (18:45 – 19:45)
  • Parno Graszt (20:15 – 21:30)
  • Hundred Sins (22:00 – 23:15)
  • Analog Balaton (23:45 – 1:00)

A Coca-Cola SZIN nem csupán a zenekedvelőket szólítja meg, hanem a Belvárosi Mozival együttműködve, változatos vetítésekkel várják a filmrajongókat. 

Staropramen Mozi by Belvárosi Mozi 

  • Rocketman - 20:30
  • Mi vagyunk Azahriah - 22:45 
  • Bob Marley: One Love - 00:15 

 

