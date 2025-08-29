32 perce
OMSZ tippek fesztiválozóknak, hogy zökkenőmentesen teljen a buli a SZIN-en
A fesztiválok kéz a kézben járnak kisebb-nagyobb sérülésekkel. Megkérdeztük, hogy melyek a leggyakoribb fesztiválbalesetek a SZIN ideje alatt.
Zajlik a Coca-Cola SZIN fesztivál, és minden évhez hasonlóan, ezúttal is az Országos Mentőszolgálat gondoskodik a fesztiválozók ellátásáról egy-egy baleset esetén.
Ezek a leggyakoribb fesztiválbalesetek
– A fesztiválszezon alkalmával egy kisebb városnyi embertömeg gyűlik össze, és a hétköznapokban megjelenő egészségügyi problémák könnyedén felüthetik a fejüket ez esetben is – mondta Hangai József az OMSZ regionális szóvivője.
– A leggyakoribb fesztiválbaleseteket két csoportra tudjuk bontani: az esetek 80-90%-a olyan balesetek, megbetegedések, amelyek könnyedén megelőzhetőek lehetnének egy-egy alaposabb felkészüléssel – egészítette ki.
Hangai József az alábbi könnyen kezelhető problémákat emelte ki:
- fejfájás esetére fájdalomcsillapító
- asztma esetén asztmapipa
- kontaktlencse viselése kapcsán műkönny
- feltört sarkak orvoslására ragtapasz rendelkezésre állása a fesztiválozóknál
– A másik része a baleseteknek pedig olyan esetek, amelyek nem előre látható problémák, hanem a fesztivál ideje bármikor, véletlenszerűen előfordulhatnak: legyen szó ficamról, rándulásról vagy akár egy-egy krónikus betegség tünetének akkut megjelenéséről – folytatta.
Ezek voltak a legextrémebb fesztiválbalesetek a Coca-Cola SZIN fesztiválon
– Idén szerencsére nem volt még ilyen extrém esetre példa, ám a korábbi években találkoztunk olyan esetekkel, amikor a fesztiválozó a Tiszába feküdt bele és rövid időn belül kihűlt a teste, de akadt olyan fesztiválozó is, aki a medencébe ugrott bele és gerincsérülést szenvedett – mondta Hangai József.
Ezeken túl, a fesztiválok gyakorta mértéktelen alkoholfogyasztásba mennek át, különösen a fiatalok esetében.
– Minden évben el kell látnunk olyan fesztiválozót, aki túlzásba vitte az alkoholfogyasztást. Jellemzően a fiatalok azok, akik nem ismerik még a határaikat. Az enyhébb eseteket a helyszínen is kezelni tudjuk, de előfordult már olyan is, hogy kórházi ellátásra, megfigyelésre és detoxikálásra volt szükség.
Fesztiváltippek egy szakembertől
Akadnak olyan tippek, trükkök, amelyek betartásával könnyedén megelőzhetjük a balesetek nagy részét. A korábban felsorolt leggyakoribb esetek tipikusan ilyen helyzetek.
– Készüljünk fel – hangsúlyozta Hangai József. – Fokozott figyelmet fordítsunk a mérsékelt alkoholfogyasztásra, hiszen az alkohol vízhajtó hatású, így azok, akik több alkoholos italt fogyasztanak eleve több vízre van szükségük.
Az alábbiakat mindenképpen vigyük magunkkal
- Fájdalomcsillapító
- Saját gyógyszerek (például asztmapipa)
- Sebtapasz
SZIN gyerekprogramok, amelyek még a koncerteknél is nagyobb sikert arattak a legfiatalabbak körében – videóval