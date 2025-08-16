Visszapörgettük az időt: ilyen volt a SZIN fesztivál 2021-ben

Hamarosan elstartol a vármegye egyik legnagyobb fesztiválja, a Coca-Cola SZIN. Ahogy korábban már megírtuk a fesztiválon idén összesen tíz zenei helyszínen több mint kétszáz fellépő váltja majd egymást augusztus 27–30. között, a szegedi Tisza-parton. A nagyszínpadon számtalan világsztárt láthatunk majd, mint például Lost Frequencies, Becky Hill, Meduza, de Sam Feldt is fellép majd az idei SZIN-en. A fesztivál közeledtével egy kis nosztalgiára invitálunk mindenkit. Nézzük, milyen volt a nyárzáró fesztivál 2021-ben!

Majka és Curtis, Ákos, Wellhello, Beatrice – 2021-ben is nagyot szólt a SZIN színpada. Fotó: Karnok Csaba

Ilyen volt négy éve a SZIN

A 2021-es SZIN szerdai napján Majka & Curtis, a Tankcsapda, az Alvin és a Mókusok, és a Kerekes Band szórakoztatta a közönséget. A Szegedi Ifjúsági Napokon csütörtökön Ákos és a Wellhello volt a két húzónév, de rajtuk kívül fellépett még a Belga és Szabó Balázs Bandája is.