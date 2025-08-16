53 perce
Visszapörgettük az időt: ilyen volt a SZIN fesztivál 2021-ben
2021-ben is volt minden, ami egy nyárzáráshoz kell: világsztárok, hazai kedvencek és hatalmas közönség. A vármegye legnagyobb fesztiválja ekkor is felejthetetlen élményt adott a Tisza-parton. Mutatjuk, hogy buliztak négy évvel ezelőtt a SZIN-en!
Hamarosan elstartol a vármegye egyik legnagyobb fesztiválja, a Coca-Cola SZIN. Ahogy korábban már megírtuk a fesztiválon idén összesen tíz zenei helyszínen több mint kétszáz fellépő váltja majd egymást augusztus 27–30. között, a szegedi Tisza-parton. A nagyszínpadon számtalan világsztárt láthatunk majd, mint például Lost Frequencies, Becky Hill, Meduza, de Sam Feldt is fellép majd az idei SZIN-en. A fesztivál közeledtével egy kis nosztalgiára invitálunk mindenkit. Nézzük, milyen volt a nyárzáró fesztivál 2021-ben!
Ilyen volt négy éve a SZIN
A 2021-es SZIN szerdai napján Majka & Curtis, a Tankcsapda, az Alvin és a Mókusok, és a Kerekes Band szórakoztatta a közönséget. A Szegedi Ifjúsági Napokon csütörtökön Ákos és a Wellhello volt a két húzónév, de rajtuk kívül fellépett még a Belga és Szabó Balázs Bandája is.
Bulifotók a szerdai SZIN-ről – Fotók: Karnok Csaba
A legnagyobb durranás az ötödik nap volt
Az ötödik nap vitte el a show-t, kétség sem fér hozzá. A hosszabbra nyújtott fesztivál zárónapjára tartogatták a Beatricét, és Ganxsta Zolee & a Kartel is gondoskodott róla, hogy az érzékenyebb lelkű fesztiválozók idegei megfeszüljenek – vasárnap estére még bőven maradt belőlük.
Nemcsak a zenéről szólt az idei SZIN – Karnok Csaba fotói
Idén ott leszel?
Reméljük, hogy ezzel a kis időutazással sikerült visszahozni a 2021-es SZIN hangulatát, a forró nyári esték, a felejthetetlen koncertek és a Tisza-parti életérzés emlékét. Ha akkor ott voltál, biztosan mosolyogva idézted fel a pillanatokat – ha pedig lemaradtál, itt a lehetőség, hogy bepótold! Az idei Coca-Cola SZIN már a küszöbön áll, és minden adott ahhoz, hogy újra együtt ünnepeljünk a nyár legnagyobb buliján Szegeden.
Mórahalom hadat üzent a kerékpárgumik rémének, így küzdenek a tüskés támadó ellen
Videón, ahogy egy rolleres lehagyja az autókat a Rókusi körúton – szakértő mondta el, miért életveszélyes