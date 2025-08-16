augusztus 16., szombat

Nosztalgia

1 órája

Visszapörgettük az időt: ilyen volt a SZIN fesztivál 2021-ben

Címkék#fesztiválozó#Tankcsapda#SZIN

2021-ben is volt minden, ami egy nyárzáráshoz kell: világsztárok, hazai kedvencek és hatalmas közönség. A vármegye legnagyobb fesztiválja ekkor is felejthetetlen élményt adott a Tisza-parton. Mutatjuk, hogy buliztak négy évvel ezelőtt a SZIN-en!

Maszlag Edina

Hamarosan elstartol a vármegye egyik legnagyobb fesztiválja, a Coca-Cola SZIN. Ahogy korábban már megírtuk a fesztiválon idén összesen tíz zenei helyszínen több mint kétszáz fellépő váltja majd egymást augusztus 27–30. között, a szegedi Tisza-parton. A nagyszínpadon számtalan világsztárt láthatunk majd, mint például Lost Frequencies, Becky Hill, Meduza, de Sam Feldt is fellép majd az idei SZIN-en. A fesztivál közeledtével egy kis nosztalgiára invitálunk mindenkit. Nézzük, milyen volt a nyárzáró fesztivál 2021-ben! 

Ilyen volt 2021-ben a SZIN.
Majka és Curtis, Ákos, Wellhello, Beatrice – 2021-ben is nagyot szólt a SZIN színpada. Fotó: Karnok Csaba

Ilyen volt négy éve a SZIN

A 2021-es SZIN szerdai napján Majka & Curtis, a Tankcsapda, az Alvin és a Mókusok, és a Kerekes Band szórakoztatta a közönséget. A Szegedi Ifjúsági Napokon csütörtökön Ákos és a Wellhello volt a két húzónév, de rajtuk kívül fellépett még a Belga és Szabó Balázs Bandája is.

Bulifotók a szerdai SZIN-ről – Fotók: Karnok Csaba

A legnagyobb durranás az ötödik nap volt

Az ötödik nap vitte el a show-t, kétség sem fér hozzá. A hosszabbra nyújtott fesztivál zárónapjára tartogatták a Beatricét, és Ganxsta Zolee & a Kartel is gondoskodott róla, hogy az érzékenyebb lelkű fesztiválozók idegei megfeszüljenek – vasárnap estére még bőven maradt belőlük.

Nemcsak a zenéről szólt az idei SZIN – Karnok Csaba fotói

Idén ott leszel?

Reméljük, hogy ezzel a kis időutazással sikerült visszahozni a 2021-es SZIN hangulatát, a forró nyári esték, a felejthetetlen koncertek és a Tisza-parti életérzés emlékét. Ha akkor ott voltál, biztosan mosolyogva idézted fel a pillanatokat – ha pedig lemaradtál, itt a lehetőség, hogy bepótold! Az idei Coca-Cola SZIN már a küszöbön áll, és minden adott ahhoz, hogy újra együtt ünnepeljünk a nyár legnagyobb buliján Szegeden.

 

