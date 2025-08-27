Különleges szerepben vár majd Schumacher Vanda a Coca-Cola SZIN fesztiválon – galériával, videóval

A Coca-Cola SZIN fesztivál minden évben extra meglepetésekkel készül a fesztiválra érkezőknek. Ez az idei évben sem változott: meglepő kulisszatitkokat árultak el a sajtóbejárás alkalmával.

Izgalmas kulisszatitkokat osztott meg a Coca-Cola SZIN főszervezője és a fesztivál egyik házigazdája.

A Coca-Cola SZIN színpadainak története

A minap lapunk már megírta, hogy milyen komoly munka húzódik meg a színpadok építése mögött, ám ezúttal már teljes pompájukban csodálhattuk meg őket.

– Nagyon büszkék vagyunk a nagyszínpadra, ugyanis ez a második legnagyobb, amelyen minden éjjel 50-60 ember munkálkodik, hogy a lehető legjobb koncertélményt tudjuk nyújtani – mondta Kolonics Erika, a Szegedi Ifjúsági Napok főszervezője. A színpad egyébként augusztus 11-e óta épül, és napi 4-5 koncertnek ad otthont. A Coca-Cola Nagyszínpaddal szemben található meg a kilátó, amelyre a szerencsés nyertesek mehetnek fel és élvezhetik a fantasztikus kilátást – mondta a főszervező.

Különlegességek, meglepetések

A 2025-ös Coca-Cola SZIN fesztivál szervezői idén is elképesztő meglepetésekkel készülnek a fesztiválozóknak.

Kolonics Erika, főszervező, az alábbi extra helyszíneket és programokat emelte ki:

óriáskerék

helikopter

rendőrautó

gyerekeknek való programok

halastó

Programok, amelyek visszatértek

Akadnak olyan szabadidős tevékenységek és programok, amelyek évek óta rendszeresen visszatérő elemei a fesztiválnak, ám a Silent Disco kivételt képez ez alól.

Az úgynevezett „Csendes Diszkó” 8 év után tér vissza a fesztiválra, amely lehetőséget nyújt a privát buliélmény kialakítására. A stégen egyszerre száz fő tud hatalmasat bulizni

– mondta Kolonics Erika. Emellett a halastó egy minden évben visszatérő elem, viszont ez alkalommal a legnagyobb halat kifogó szerencsés nyerhet jövő évi fesztiválbérletet.