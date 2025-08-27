augusztus 27., szerda

Nyárzáró buli

Különleges szerepben vár majd Schumacher Vanda a Coca-Cola SZIN fesztiválon – galériával, videóval

Sok különlegességre számíthatunk az idei évben! Izgalmas kulisszatitkokat osztott meg a Coca-Cola SZIN főszervezője és a fesztivál egyik házigazdája.

Kis Zoltán

A Coca-Cola SZIN fesztivál minden évben extra meglepetésekkel készül a fesztiválra érkezőknek. Ez az idei évben sem változott: meglepő kulisszatitkokat árultak el a sajtóbejárás alkalmával. 

SZIN
Izgalmas kulisszatitkokat osztott meg a Coca-Cola SZIN főszervezője és a fesztivál egyik házigazdája. 

A Coca-Cola SZIN színpadainak története 

A minap lapunk már megírta, hogy milyen komoly munka húzódik meg a színpadok építése mögött, ám ezúttal már teljes pompájukban csodálhattuk meg őket. 

– Nagyon büszkék vagyunk a nagyszínpadra, ugyanis ez a második legnagyobb, amelyen minden éjjel 50-60 ember munkálkodik, hogy a lehető legjobb koncertélményt tudjuk nyújtani – mondta Kolonics Erika, a Szegedi Ifjúsági Napok főszervezője. A színpad egyébként augusztus 11-e óta épül, és napi 4-5 koncertnek ad otthont. A Coca-Cola Nagyszínpaddal szemben található meg a kilátó, amelyre a szerencsés nyertesek mehetnek fel és élvezhetik a fantasztikus kilátást – mondta a főszervező.

Különlegességek, meglepetések 

A 2025-ös Coca-Cola SZIN fesztivál szervezői idén is elképesztő meglepetésekkel készülnek a fesztiválozóknak.

 Kolonics Erika, főszervező, az alábbi extra helyszíneket és programokat emelte ki: 

  • óriáskerék
  • helikopter
  • rendőrautó 
  • gyerekeknek való programok 
  • halastó

Programok, amelyek visszatértek 

Akadnak olyan szabadidős tevékenységek és programok, amelyek évek óta rendszeresen visszatérő elemei a fesztiválnak, ám a Silent Disco kivételt képez ez alól. 

Az úgynevezett „Csendes Diszkó” 8 év után tér vissza a fesztiválra, amely lehetőséget nyújt a privát buliélmény kialakítására. A stégen egyszerre  száz fő tud hatalmasat bulizni 

 – mondta Kolonics Erika. Emellett a halastó egy minden évben visszatérő elem, viszont ez alkalommal a legnagyobb halat kifogó szerencsés nyerhet jövő évi fesztiválbérletet.

Bejártuk a SZIN területét a nyitás után

Fotók: Karnok Csaba

Szegedi vendéglátósok és szervezetek a helyszínen 

– A helyi vendéglátósok 90%-a szegedi, erre kiemelten nagy hangsúlyt fektetünk minden évben, illetőleg olyan szervezeteknek és partnereknek kínálunk kitelepülési lehetőséget, akik szintén szegediek, de akadnak országos szervezetek is. Őket a Civil Faluban kereshetjük fel – magyarázta a főszervező.

A 2025-ös Szegedi Ifjúsági Napok és a szerelem

– Idén egy olyan helyszínnel is készülünk, amely a SZINgli 88 nevet viseli. Itt az egyedülálló fesztiválozók találhatnak maguknak párt. 300 lufit fogunk kiosztani, így tudják egymás felé jelezni az ideérkezők, hogy nyitottak a párkeresésre – mondta a főszervező.

A fesztivál tematikájához illően, a házigazda, Schumacher Vanda szerelemistennőnek öltözve közvetít majd a színfalak mögül. 

 

