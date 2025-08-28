augusztus 28., csütörtök

Szegedi hírek

3 órája

Nem kell taxira várnod: külön TramTrain viszi haza a SZIN-eseket éjjel

Címkék#SZIN TramTrain#fesztiváléjszaka#napijegy

A Szegedi Ifjúsági Napok (SZIN) résztvevői idén sem maradnak közlekedés nélkül: már az első fesztiváléjszaka után külön TramTrain-járatok segítik a hazajutást Szeged és Hódmezővásárhely között.

Delmagyar.hu

A SZIN főbejárata mindössze 10 perc sétára van a Széchenyi téri TramTrain-megállótól, így a fesztiválozóknak nem kell hosszasan gyalogolniuk ahhoz, hogy vonatra szálljanak. A MÁV-csoport a korábbi évek tapasztalatai és a résztvevők visszajelzései alapján már a nyitóéjszakán elindítja az éjszakai járatokat.

Fesztiválozók a peronon: a SZIN TramTrain menetrend szerint éjjel is indulnak járatok, hogy mindenki kényelmesen és biztonságosan hazatérhessen a buliból.
Fesztiválozók a peronon: a SZIN TramTrain menetrend szerint éjjel is indulnak járatok, hogy mindenki kényelmesen és biztonságosan hazatérhessen a buliból. Fotó: wiki

Indulási idők

  • Szegedről Hódmezővásárhelyre: 1:05, 2:05, 3:05
  • Hódmezővásárhelyről Szegedre: 0:07, 1:09, 2:09
  • Ezek a plusz éjszakai járatok kifejezetten a fesztiválozók biztonságos hazajutását szolgálják.

SZIN TramTrain menetrend: könnyű hazajutás a fesztiválról, jegyek és bérletek

A TramTrainre többféle kedvezményes bérlet és napijegy érvényes:

  • országbérlet
  • Csongrád-Csanád vármegyebérlet
  • Magyarország24 napijegy
  • Csongrád-Csanád vármegye24 napijegy

Jegyeket a MÁV vagy MÁV+ applikációban, a megállóhelyi automatákban, pénztárakban, illetve a fedélzeti automatákból is lehet vásárolni.

Szegedi hírek

