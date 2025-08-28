Szegedi hírek
3 órája
Nem kell taxira várnod: külön TramTrain viszi haza a SZIN-eseket éjjel
A Szegedi Ifjúsági Napok (SZIN) résztvevői idén sem maradnak közlekedés nélkül: már az első fesztiváléjszaka után külön TramTrain-járatok segítik a hazajutást Szeged és Hódmezővásárhely között.
A SZIN főbejárata mindössze 10 perc sétára van a Széchenyi téri TramTrain-megállótól, így a fesztiválozóknak nem kell hosszasan gyalogolniuk ahhoz, hogy vonatra szálljanak. A MÁV-csoport a korábbi évek tapasztalatai és a résztvevők visszajelzései alapján már a nyitóéjszakán elindítja az éjszakai járatokat.
Indulási idők
- Szegedről Hódmezővásárhelyre: 1:05, 2:05, 3:05
- Hódmezővásárhelyről Szegedre: 0:07, 1:09, 2:09
- Ezek a plusz éjszakai járatok kifejezetten a fesztiválozók biztonságos hazajutását szolgálják.
SZIN TramTrain menetrend: könnyű hazajutás a fesztiválról, jegyek és bérletek
A TramTrainre többféle kedvezményes bérlet és napijegy érvényes:
- országbérlet
- Csongrád-Csanád vármegyebérlet
- Magyarország24 napijegy
- Csongrád-Csanád vármegye24 napijegy
Jegyeket a MÁV vagy MÁV+ applikációban, a megállóhelyi automatákban, pénztárakban, illetve a fedélzeti automatákból is lehet vásárolni.
