Nem kell taxira várnod: külön TramTrain viszi haza a SZIN-eseket éjjel

A SZIN főbejárata mindössze 10 perc sétára van a Széchenyi téri TramTrain-megállótól, így a fesztiválozóknak nem kell hosszasan gyalogolniuk ahhoz, hogy vonatra szálljanak. A MÁV-csoport a korábbi évek tapasztalatai és a résztvevők visszajelzései alapján már a nyitóéjszakán elindítja az éjszakai járatokat.

Fesztiválozók a peronon: a SZIN TramTrain menetrend szerint éjjel is indulnak járatok, hogy mindenki kényelmesen és biztonságosan hazatérhessen a buliból. Fotó: wiki

Indulási idők

Szegedről Hódmezővásárhelyre: 1:05, 2:05, 3:05

Hódmezővásárhelyről Szegedre: 0:07, 1:09, 2:09

Ezek a plusz éjszakai járatok kifejezetten a fesztiválozók biztonságos hazajutását szolgálják.

SZIN TramTrain menetrend: könnyű hazajutás a fesztiválról, jegyek és bérletek

A TramTrainre többféle kedvezményes bérlet és napijegy érvényes:

országbérlet

Csongrád-Csanád vármegyebérlet

Magyarország24 napijegy

Csongrád-Csanád vármegye24 napijegy

Jegyeket a MÁV vagy MÁV+ applikációban, a megállóhelyi automatákban, pénztárakban, illetve a fedélzeti automatákból is lehet vásárolni.