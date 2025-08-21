Magánjettel érkeznek és gumicukrot kérnek öltözőjükbe, így készülnek Szegedre a SZIN világsztárjai

Augusztus 27-én elstartol az ország nyárzáró fesztiválja Szegeden. A Coca-Cola SZIN-re több világsztár is érkezik, akikről köztudott, hogy mindig különleges kérésekkel fordulnak a szervezők felé. Nincs ez másképp idén sem – bár mint megtudtuk, extrém vagy teljesíthetetlen igénnyel ezúttal senki nem lépett fel. Hogy a Lost Frequencies, Becky Hill, Meduza, Sam Feldt, Carpetman, Alan Walker vagy Giorgia Angiuli közül ki mit kért, azt pontosan nem árulták el, név nélkül azonban kaptunk egy felsorolást, kinek mi szolgálja majd a kényelmét a backstage-ben.

Már épül a SZIN, a nagyszínpadon soha nem látott fénytechnikával lép fel az egyik külföldi világsztár. Fotó: Karnok Csaba

Van, aki ásványvízzel és gumicukorral, más vodkával készül koncertjére

Van például olyan fellépő, aki vastag betűkkel írta be a riderbe, hogy semmiféle alkohol nem lehet az öltözőben és a környékén. Helyette szeletelt kolbászt, sajtot, zöldségeket és gyümölcsöket kért. A józan életet élő zenész filctollat és papírt is kért. Persze nem mindenki ilyen visszafogott.

A listákon szerepel 14 ezer forintos vodka és ugyanilyen üvegárban mért gin, manuka méz, friss gyömbér, fogkefe, fogkrém, sőt sós-balzsamecetes burgonyacsipsz, szója-balzsamecet ízesítésű borsóchips és Jelly Babies gumicukor is.

Azt is megtudtuk, hogy többen magánjettel érkeznek – a szegedi repülőtéren azonban hiába is várnák őket a rajongók, gépeik ugyanis túl nagyok ahhoz, hogy itt fogadni tudják őket.

Nemcsak kényelmükre igényesek azonban a SZIN sztárfellépői, hanem arra a színpadi látványvilágra is, mellyel Szegedre érkeznek. Kolonics Erika fesztiváligazgató lapunknak elmondta, minden nagyszínpados fellépő nagy színpadi technikával érkezik, közülük is azonban kiemelkednek néhányan.

Sosem látott fénytechnikával érkezik Alan Walker a SZIN-re

Alan Walker például egy 3 szintes, 10 méter széles és 8 méter mély discopulton zenél majd, melynek minden szintjét LED csík világítja meg. A látványt pedig a földön 170 lámpa, 10 darab 40 wattos lézer és 24 pontra telepített pirotechnika egészíti ki. Ő érkezik a legkomolyabb látványvilággal, mindezt pedig kiegészíti a háttérben lévő 16-szor 8 méteres LED-fal, illetve a színpad két oldalán elhelyezett 8-szor 4 méteres LED-falak.

A többi diszkós is sok fénnyel dolgozik, nem véletlenül kaptak a világ egyik legnevesebb tematikus fesztiválján, a Tomorrowlanden is mindannyian nagyszínpadot.