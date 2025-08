Hamarosan csodavilág éled a Ligetben – jön a SZINkópé Fesztivál

Gőzerővel zajlanak Szeged legnagyobb gyerekünnepének és legvidámabb gyerekfesztiváljának előkészületei. A Szegedi Kövér Béla Bábszínház augusztus 22-e és 24-e között rendezi meg a SZINkópé Fesztivált, ahol a játék, a mese, a kaland és a nevetés kapja a főszerepet. Az újszegedi Erzsébet-liget gigantikus játszótérré alakul át: báb- és utcaszínházi előadások követik egymást, zenekarok muzsikálnak és interaktív játékterek várják a családokat.

A SZINkópé Fesztivál idejére a Liget igazi gyerekparadicsommá alakul, ahol a móka és a kacagás kapja a főszerepet. Archív fotó: Török János

SZINkópé: meselényekkel telik meg az Erzsébet-liget

A nyitóprogram idén is az óriásbábos felvonulás lesz pénteken, amely minden évben családok tömegét vonzza. Az óriásbábok – a Szőke Tisza, a ponty, a sirály, a szamár és a mackó – igazi sztárok már a városban. Az idei vonulás különlegessége, hogy előadás-állomásokat is beígért a társulat.

Szombaton és vasárnap a Liget árnyas fái alá érkezik az Apacuka zenekar és a Kolompos együttes, Aracs Eszter Guruló cirkusza, Sarkadi Bence világjáró marionettjei, valamint több színházi társulat: a Barboncás Társulat, a Kabóca Bábszínház, a Laniakea Színház, és természetesen maga a házigazda, a Kövér Béla Bábszínház is több alkalommal fellép. Ahogy a részletes programban jól látszik, széles körben rajongott varázslények is szép számmal tűnnek majd fel a Ligetben: Dodók hökkentenek, és Kuflik is kavarják a kalamajkát. A SZINkópé feszivált játszóterek, árnyjátékok, tánctanoda és kézműves foglalkozások színesítik, a legkisebbeket pedig külön Csöppségek tere várja.

Időkapu nyílik Szeged múltjába gyerekeknek, akik mernek nagyot játszani

A SZINkópé egyik legizgalmasabb helyszíne minden évben a Port Ciggedin nevű játékbirodalom. Ez nem csak egy kreatív játszótér, de időutazás és szerepjáték is egyben. A gyerekek a 19. századi Szeged folyami kikötőjébe csöppennek, ahol búzával és sóval kereskedhetnek, árut szállíthatnak, és akár „Aranyemberré” is válhatnak.

A Kövér Béla Bábszínház még mindig örömmel fogadja az önkéntesek jelentkezését a SZINkópé Fesztivál 2025-re. Olyan jelentketzőket várnak, akik kalandvágyók, szeretnek játszani, jól kijönnek a gyerekekkel, és persze majd kicsattannak a vidámságtól és a lelkesedéstől, ha lehetőségük nyílik egy kis mókázásra. A jelentkezéseket a [email protected] e-mail címre várják.