Húzós belépő, remek programok

2 órája

Varázslatos kalandok az Erzsébet-ligetben, így látta Máté és Liza a SZINkópé Fesztivált – galériával

Címkék#Szegedi Kövér Béla Bábszínház#SZINkópé#Újszeged#fesztivál

Játszótérré változott az újszegedi Erzsébet-liget a hétvégén. A SZINkópé Fesztivál ismét varázslatos kalandokat kínált családoknak és gyerekeknek. Mindenki remekül szórakozott.

Arany T. János

Gigantikus játszótérré változott a hétvégén az Erzsébet-liget. A Kövér Béla Bábszínház társulata ismét varázslényekkel népesítette be Újszeged szívét a SZINkópé Fesztivál alatt. Voltak óriásbábok, koncertek, vásári és egyéb kalandok és persze egy rakás varázslatos játék.

Jó hangulatban telt a SZINkópé fesztivál.
SZINkópé Fesztivál volt a hétvégén az Erzsébet-ligetben óriásbábokkal és családi programokkal. Fotó: Karnok Csaba

SZINkópé Fesztivál Újszeged szívében

Újra megrendezték sokak nagy kedvencét, a SZINkópé Fesztivált, ahol a bábszínház több mint tíz programmal, köztük három saját előadással várta a látogatókat. 

A Ligetben báb- és utcaszínházi előadásokat, koncerteket és interaktív játéktereket állítottak fel, közben a Dodók és a Kuflik is vidám jelenetével tették színesebbé a kínálatot.

Liza és Máté élményei

Szombat kora délután a hatéves Mátét és unokatesóját, Lizát kértük meg, meséljenek élményeikről. Máténak a mágneses Minecraft-pakoló játék tetszett a legjobban, Lizának minden, de főleg az egyik örökbefogadásra váró cica. Mindkét gyermek csillámtetoválással gazdagodott: Liza unikornissal, Máté egy fiúsabb dinoszaurusszal és egy sárkánnyal.

Játszótérré változott az újszegedi Erzsébet-liget

Fotók: Karnok Csaba

Programkavalkád és örökbefogadásra váró cica

Azt már Máté édesanyja tette hozzá, hogy 11-kor érkeztek, egykor találkoztunk és az elmúlt két órában még csak a bejárat közvetlen közelében lévő állomást fedezték fel, annyira gazdag a kínálat. Máté édesanyja egy kicsit húzósnak találta a kétnapos, 25 ezer forintos négyfős családi belépőt, de Máténak nemrég volt a hatodik születésnapja, ezért részben az ő ajándéka a hétvégi családi szórakozás. 

 

 

