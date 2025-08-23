Varázslatos kalandok az Erzsébet-ligetben, így látta Máté és Liza a SZINkópé Fesztivált – galériával

Gigantikus játszótérré változott a hétvégén az Erzsébet-liget. A Kövér Béla Bábszínház társulata ismét varázslényekkel népesítette be Újszeged szívét a SZINkópé Fesztivál alatt. Voltak óriásbábok, koncertek, vásári és egyéb kalandok és persze egy rakás varázslatos játék.

SZINkópé Fesztivál volt a hétvégén az Erzsébet-ligetben óriásbábokkal és családi programokkal. Fotó: Karnok Csaba

SZINkópé Fesztivál Újszeged szívében

Újra megrendezték sokak nagy kedvencét, a SZINkópé Fesztivált, ahol a bábszínház több mint tíz programmal, köztük három saját előadással várta a látogatókat.

A Ligetben báb- és utcaszínházi előadásokat, koncerteket és interaktív játéktereket állítottak fel, közben a Dodók és a Kuflik is vidám jelenetével tették színesebbé a kínálatot.

Liza és Máté élményei

Szombat kora délután a hatéves Mátét és unokatesóját, Lizát kértük meg, meséljenek élményeikről. Máténak a mágneses Minecraft-pakoló játék tetszett a legjobban, Lizának minden, de főleg az egyik örökbefogadásra váró cica. Mindkét gyermek csillámtetoválással gazdagodott: Liza unikornissal, Máté egy fiúsabb dinoszaurusszal és egy sárkánnyal.