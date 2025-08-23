1 órája
Varázslatos kalandok az Erzsébet-ligetben, így látta Máté és Liza a SZINkópé Fesztivált – galériával
Játszótérré változott az újszegedi Erzsébet-liget a hétvégén. A SZINkópé Fesztivál ismét varázslatos kalandokat kínált családoknak és gyerekeknek. Mindenki remekül szórakozott.
Gigantikus játszótérré változott a hétvégén az Erzsébet-liget. A Kövér Béla Bábszínház társulata ismét varázslényekkel népesítette be Újszeged szívét a SZINkópé Fesztivál alatt. Voltak óriásbábok, koncertek, vásári és egyéb kalandok és persze egy rakás varázslatos játék.
SZINkópé Fesztivál Újszeged szívében
Újra megrendezték sokak nagy kedvencét, a SZINkópé Fesztivált, ahol a bábszínház több mint tíz programmal, köztük három saját előadással várta a látogatókat.
A Ligetben báb- és utcaszínházi előadásokat, koncerteket és interaktív játéktereket állítottak fel, közben a Dodók és a Kuflik is vidám jelenetével tették színesebbé a kínálatot.
Liza és Máté élményei
Szombat kora délután a hatéves Mátét és unokatesóját, Lizát kértük meg, meséljenek élményeikről. Máténak a mágneses Minecraft-pakoló játék tetszett a legjobban, Lizának minden, de főleg az egyik örökbefogadásra váró cica. Mindkét gyermek csillámtetoválással gazdagodott: Liza unikornissal, Máté egy fiúsabb dinoszaurusszal és egy sárkánnyal.
Játszótérré változott az újszegedi Erzsébet-ligetFotók: Karnok Csaba
Programkavalkád és örökbefogadásra váró cica
Azt már Máté édesanyja tette hozzá, hogy 11-kor érkeztek, egykor találkoztunk és az elmúlt két órában még csak a bejárat közvetlen közelében lévő állomást fedezték fel, annyira gazdag a kínálat. Máté édesanyja egy kicsit húzósnak találta a kétnapos, 25 ezer forintos négyfős családi belépőt, de Máténak nemrég volt a hatodik születésnapja, ezért részben az ő ajándéka a hétvégi családi szórakozás.
