Nem tetszett neki a középkori hangszer hangzása, ezért megépítette a saját verzióját

– Készítettem néhányat, de nagyjából egy éve már, hogy nem játszottam citerán – vallotta meg nekünk a minap a makói Fodor József, akit pedig azért mutattunk be először lapunkban, mert fiatal kora dacára ennek a népi hangszernek a rajongója lett. Mint megírtuk, mindössze 19 esztendős volt, amikor az ősi mesterségek kiállításán, Vásárhelyen látott valakit ezen játszani és miután az édesapja lehozott neki egyet a padlásról, annak alapján egy sajátot is elkészített. Aztán tudását mesterek tanácsai alapján csiszolta, több tucatnyi kikerült a kezei alól, sőt játszani is megtanult rajta és citeratáborokba járt. Hogy mi vonta el a figyelmét mégis a citerákról? Egy másik hangszer, a tekerőlant, amiből – mint megírtuk – két éve, kíváncsiságból készítette az elsőt.

A tekerőlant Fodor József kezében egyedi kialakítású, saját készítésű. Fotó: Szabó Imre

Népzene után középkori muzsika

Tekerőlantot is az egyik citerás táborban látott, és mindjárt megragadta a fantáziáját – igaz, először inkább szakmai kihívást látott benne a sok alkatrész miatt, a hangját nem igazán szerette. A véleménye azt követően változott meg, hogy megismerte azt a fiatal muzsikust, Kádár Etelét, akivel azóta jó barátok lettek. Ő középkori zenét játszik kobzon és fafúvós hangszereken, József pedig az ő hatására kezdett középkori magyar muzsikákat hallgatni. Ezekben pedig ugyancsak megszólal a tekerőlant – de egészen más hangzással, mint a népzenében.

A tekerőlant készítéséhez nyomozni is kellett

– Úgy gondoltam, ha citerát tudok készíteni, megpróbálkoznék a tekerőlanttal is. De nem eredeti magyar tekerőlantot, hanem olyat, ami csak megjelenésében emlékeztet a hazaira, ám másként készül. Szerintem ahogyan a citerára, úgy erre a hangszerre is ráfér a modernizálás – jegyezte meg. Különbözik például a felhasznált anyagok vastagsága, a merevítés módja, de rövidebb is maga a hangszer és siklócsapágy helyett golyóssal készül, hogy könnyebb legyen tekerni.

A tekerőlantnak amúgy nincs nagy szakirodalma. Ő kiindulásként mindenekelőtt Kovács László budapesti hangszerkészítő szakmai segítségére támaszkodott, emellett kutatómunkát is végzett – ez két évig tartott. Ezt követően egy-másfél év kellett az első tervrajzhoz, utána indult a készítés. Közben játszani is megtanult, már zenekarban is muzsikál.