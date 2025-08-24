Nemcsak szórakozásról szólt a tiszaszigeti falunap, az egész település egy családért fogott össze – galériával

Szombaton Tiszaszigeten ismét benépesült a Szent Antal tér, ahol színvonalas programokkal várták a helyieket és az idelátogatókat. A falunap hivatalos kezdése után negyed órával még úgy tűnt, több az árus, mint a vevő és az érdeklődő, de aztán szépen megtelt a tér, és beindult a jó hangulatú falunapi forgatag.

Vidám pillanatok a Tiszasziget falunap forgatagában. Fotó: Karnok Csaba

Tiszasziget: jótékonyság a falunapon

A gyerekeket ugrálóvár és kézműves programok szórakoztatták, a felnőttek pedig a kirakodóvásár, a civil szervezetek főzője és a nemzetközi néptánctalálkozó kavalkádjában találták meg a maguk örömét. A bográcsok mellett már kora délután baráti beszélgetések indultak, a színpad környékén pedig egyre többen gyűltek össze, ahogy közeledett az esti program. A tiszaszigeti falunap a jótékonykodásról is szólt. A július elejei vihar hajléktalanná tette Szabó Róbertet és családját, a szél lebontotta házuk tetejét. A természeti csapást követően az egész falu összefogott a családért. A falunapon „Egy falat segítség” elnevezéssel a a gyrost jótékonysági céllal árulták, a teljes bevételt Szabóéknak ajánlották fel.