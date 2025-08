Gasztrocsata 2 órája

Országos szintű ízek, titkos receptek: ilyen volt hazánk legnagyobb töltött káposzta-főző versenye – galériával, videóval

Nemcsak a bográcsok tartalma, de a hangulat is forráspontig emelkedett Röszkén. Minden főzőcsapat saját ízvilágát hozta, a fakanalak hagyományt is kavargattak. Több mint húszféle változatban készült töltött káposzta a Röszkei Falunapok keretében. Kommandós és kunyhós káposzta is rotyogott a bográcsokban.

A 29. Nemzetközi Töltött Káposzta-Főző Verseny volt idén is a Röszkei Falunapok csúcspontja. Összesen 21 csapat gyújtott a bográcsok alá a sportpályán, de tavalyhoz hasonlóan még gulyáságyúban is főtt a töltött káposzta. A helyi erőkön túl nemcsak a környező településekről, de Erdélyből és a Délvidékről is vonzott baráti társaságokat a főzőverseny, ami hazánk legnagyobb töltött káposzta alapanyagú gasztro-összecsapása. A zsűri tagjai olyan erősnek ítélték a töltött káposzta-főző verseny mezőnyét, hogy legszívesebben minden csapatnak első díjat osztottak volna. Fotó: Török János Titkos fegyvert vetett be a röszkei töltött káposzta-kommandó Minden csapat más-más praktikát vetett be, hogy lenyűgözze a zsűrit, két egyforma töltött káposzta nem készült. Fülöp Páltól megtudtuk, hogy csapatuknak azért adták a Delta Force nevet, mert – ahogy fogalmazott – olyan különlegesek a csapattagok, akár a kommandó. – Egy szív, egy dobbanás, egy lélek köt össze bennünket. 118 káposzta van a bográcsunkban, a különlegessége a fűszerezése. Egy alaplét raktunk pluszba a töltött káposztába, amit saját maguk készítettünk, de annak a receptje titkos sajnos – mondta el mosolyogva. A jókedvű röszkei baráti társaság a versenyfogás mellett egy smokerben egy ínycsiklandó, másfél éves bárányt is sütögetett bükkfával füstölve, ez volt a meglepetés a férfiakhoz később kiérkező családtagoknak.

Töltött káposzta-főző verseny Röszkén Fotók: Török János

Kunyhós káposzta, jókedvű szakácsok: Deszk ismét kitett magáért Deszk csapata idén az „Ezek ugyanazok” csapatnevet választotta. Király László polgármester osztotta meg lapunkkal a tréfás apropót. – Olyan régóta járunk már ide, hogy várták Röszkén, idén hátha mások jönnek, majd, amikor megláttak bennünket, mondták, hogy „dehát ezek megint ugyanazok” – mesélte nevetve. A bográcsban rotyogó 51 töltött káposztát ezúttal is Schultzné Klári szakértő tekintete felügyelte, aki férjével saját készítésű kolbász-különlegességekkel is készült a röszkei falunapokra. Se küllemre, se ízre nem készült két egyforma töltött káposzta. Minden csapat saját hagyományaival, hazai ízeivel bolondította ételét. Fotó: Török János A mindig mosolygós szakácsnő és víg kedélyű csapata idén sem fukarkodott a kóstolóval, üres hassal senkit nem engedtek tovább állni sátrukból. Versenymunkájuk idén a kunyhós káposzta fantázianevet kapta. – Amikor teszteltük az új receptet, olyan gyorsan kapkodták el, hogy egy kunyhóba vittünk néhány tölteléket, úgy tudtuk csak megmenteni, hogy a készítőknek is jusson – magyarázta az elnevezés eredetét a polgármester.

Hazai ízek bűvöletében: a zsűrielnök alig hitte, milyen erős a mezőny A zsűrielnök a közismert vendéglátós, a Szegedi Borfesztivál alapítója, Puskás László „Pusi” volt, aki elmondta, szíve szerint minden csapatnak első díjat adna, olyan erős a mezőny. Harmincféle töltött káposzta létezik az országban, amelyek jó részét elkészítették a röszkei falunapok főzőversenyén. Minden csapat a saját hagyományait, hazai ízét hozta: az erdélyi csomborral, a vajdasági füstölt szalonnával és kolbásszal bolondította a töltött káposztát. A röszkeiek specialitása a füstölt hús és persze a helyben termett paprika volt. A zsűri bírálata során szempont volt a nyersanyag, a fűszer, a tájjelleg, a szín és az íz harmóniáján túl a tálalás és a standok tisztasága is. – Olyan ízeket hoznak a csapatok, amik bármelyik másik versenyen megállnák a helyüket országos szinten is. Megjegyzem, ekkora töltött káposzta-főző verseny nincs másik az országban. Ennyi sátor és ennyi örömteli ember: ez az összetartó ereje egy falunak – fogalmazott Puskás László.

