1 órája
Szívvel-lélekkel figyeli a madarakat, lenyűgöző képeken fotóriporter kollégánk csodavilága – galériával
A természet fantasztikus, irigyelni lehet azt, akinek van ideje megfigyelni csodáit. Fotós kollégánk, Török János évek óta foglalkozik azzal, hogy megörökítse a pillanatokat, és így mások számára is elérhetővé, tapasztalhatóvá tegye az élővilágot.
A minket körülvevő természetet mindannyian szeretjük, arra viszont keveseknek van idejük, hogy akár órákon keresztül megfigyeljék, felfedezzék és rácsodálkozzanak azokra a dolgokra, amit kerékpározás vagy egy tempósabb séta során nem veszünk, mert nem vehetünk észre. A természetfotósok ebben sietnek a segítségünkre, ilyen fotóriporter kollégánk, Török János is, aki a szakma egyik legnagyobbjával, Máté Bencével is dolgozott és sokat tanult tőle.
Madarak
Sokat beszélgettünk a természet-, főleg a madárfotózásról, általában az autóban ülve, tartva valamelyik vármegyei helyszín felé. Közben kérdezte, mutatta, mondta: Petya, láttad azt a szalakótát? Nézd csak, ott van egy búbos banka! Láttad, ott repült egy szürke gém? Általában azt válaszoltam, hogy igen, persze, nagyon szép volt, de valószínűleg Janó is sejtette, hogy időnként – legyünk őszinték, az esetek többségében –, füllentettem. Egyébként sem jó a szemem, csak a jobbra látok – és ezt nem magyarázkodásként írtam ide. De neki (is) köszönhetően ma már valóban több madár az ismerősöm.
Az állatvilág Török János kameráján keresztülFotók: Török János
Török János világa
Azokat a fotókat, amelyekből válogattunk, egy-két hete küldte át az e-mailemre.
A képeken fantasztikus pillanatok és madárportrék szerepelnek, de pár ürge is belopózott közéjük.
A teljesség igénye nélkül a madarakat búbos banka, szajkó, gólyatöcs, szalakóta, gyurgyalag, karvaly, seregély és tengelic képviseli.
Ezeket alaposan megnézve rögzíthetjük, hogy néznek ki, és legközelebb, amikor a szabadban, a természetben bóklászunk, és lesz időnk arra, hogy szemlélődjünk, felfedezzük a minket körülvevő világot, ismerősként köszönhetnek ránk a tova repülő, a faágon pihenő, a vízben gázló és élelmet kereső, illetve az elemózsián civódó szárnyasok. És akár lefényképezni is megpróbálhatjuk őket.
Két személyautó csapódott egymásnak Csongrádon, mindkettő totálkárosra tört – galériával
Húslevesnek álcázott tortával lepte meg a domaszéki ünnepeltet az egyik legnépszerűbb magyar mulatós sztár – videóval