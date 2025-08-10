Szívvel-lélekkel figyeli a madarakat, lenyűgöző képeken fotóriporter kollégánk csodavilága – galériával

A minket körülvevő természetet mindannyian szeretjük, arra viszont keveseknek van idejük, hogy akár órákon keresztül megfigyeljék, felfedezzék és rácsodálkozzanak azokra a dolgokra, amit kerékpározás vagy egy tempósabb séta során nem veszünk, mert nem vehetünk észre. A természetfotósok ebben sietnek a segítségünkre, ilyen fotóriporter kollégánk, Török János is, aki a szakma egyik legnagyobbjával, Máté Bencével is dolgozott és sokat tanult tőle.

Török János csodálatos madárvilágát mutatjuk be fényképeivel. Fotó: Török János

Madarak

Sokat beszélgettünk a természet-, főleg a madárfotózásról, általában az autóban ülve, tartva valamelyik vármegyei helyszín felé. Közben kérdezte, mutatta, mondta: Petya, láttad azt a szalakótát? Nézd csak, ott van egy búbos banka! Láttad, ott repült egy szürke gém? Általában azt válaszoltam, hogy igen, persze, nagyon szép volt, de valószínűleg Janó is sejtette, hogy időnként – legyünk őszinték, az esetek többségében –, füllentettem. Egyébként sem jó a szemem, csak a jobbra látok – és ezt nem magyarázkodásként írtam ide. De neki (is) köszönhetően ma már valóban több madár az ismerősöm.