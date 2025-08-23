augusztus 23., szombat

Bence névnap

24°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hatalmas érdeklődés

22 perce

Szentesen tombolt a traktorőrület: több mint százötven gép sorakozott fel, a főnyeremény pedig mindenkit meglepett – galériával, videóval

Címkék#Szentes#fődíj#traktor#rendezvény

Piros traktor, zöld traktor, régi és új – összesen 165 traktort láthattak az érdeklődők a III. Szentesi Traktoros Fesztiválon. A gyerekek szerint még harci traktorok is voltak – amiből az az igazság, hogy a szentesi katonák is bemutatót tartottak és a földmunkagépeiket is kiállították. A traktoros fesztiválon a munkagépekkel versenyeztek is, és még a tombola fődíja is egy traktor volt, egy ötvenéves MTZ.

Kovács Erika

A traktoros fesztiválnak még nincs ugyan nagy múltja Szentesen, de már a kezdetekor kiderült, nagyon szeretik az emberek, igazi családi program. Már az előző években is hatalmas tömeg gyűlt össze, a gépcsodák látványa minden korosztályt magával ragadott.

Így zajlott a traktoros fesztivál.
Ennyi traktort egyszerre csak egy traktoros fesztiválon láthat az ember. A szentesi rendezvény ezreket csalogatott ki a repülőtérre. Fotó: Kovács Erika

Ihletet kaptak, eljátszottak a gondolattal, három éve rendezték meg először

Éppen 10 éve jártunk Szarvason egy rendezvényen, ahol veteránautókat, motorokat és traktorokat állítottak ki. Ott ismerkedtünk meg a csólyospálosi, bodoglári és zákányszéki traktoros egyesületekkel. Ők kimondottan traktoros fesztiválokat szerveznek, ami nekünk is nagyon megtetszett. Ihletet kaptunk, hogy mi is megismertessük a szentesiekkel ezt a programot 

– mondta Ádám László, a Szentes és Térsége Traktoros Egyesület vezetője. Az egyesület közel 30 fős lelkes csapattal szervezte meg a traktoros fesztivált a repülőtéren, amire már délelőtt is özönlöttek az emberek.

A rendezvény traktoros felvonulással kezdődött, ahol 158 munkagéppel vonultak fel a helyi, környékbeli és messzebbről érkező traktorosok. A repülőtéri kiállításon már 165 volt a számuk.

Agrárország vagyunk, így szinte mindenkit érdekel valamilyen szinten a mezőgazdaság. Sokak családja is érintett, még ha a szüleik, nagyszüleik révén is. Az elmúlt évben is több mint hatezren látogattak ki a rendezvényünkre, idén is megcéloztuk minimum az ötezer főt 

– mondta a főszervező. Ez a látogatói létszám minden bizonnyal meg is lett a nap végére, mert valósággal özönlöttek az emberek a repülőtérre.

Ilyen volt a III. Szentesi Traktoros Fesztivál

Fotók: Kovács Erika

Traktoros fesztivál: a régi és az új gépek jól megfértek egymás mellett

Szabó Zoltán Ferenc, Szentes polgármestere a megnyitón köszönetet mondott mindazoknak, akik az agráriumban dolgoznak.

Akik a földeken dolgoznak, szántanak, boronálnak, elvetik a magot, gondozzák a növényt és várják a jó Istentől, hogy a betakarításban, jó termésben is segítsen. A munka dandárjában nincsenek ünnepnapok és hétvégék. Az a kitartás, amivel dolgoznak, példaértékű

 – mondta.

A traktoros fesztiválra kilátogatók igazi családi napon vehettek részt. Sokan csodálták meg a traktorokat, amik között régieket és újakat egyaránt látni lehetett, sőt, még „harci traktorokat” is. Ez utóbbit több kisgyerektől is hallottuk. A rendezvényen ugyanis a szentesi katonák is kiállították gépparkjukat, többek között a földmunkagépeiket is, amiket a kisgyerekek harci traktoroknak hittek.

Szlalomoztak, tolattak, de micsoda sebességgel!

Nagyon sokan voltak kíváncsiak a traktorok gyorsasági, ügyességi és erőhúzó versenyére. Nem csoda, hiszen ahogy azokkal a traktorokkal a tulajdonosaik szlalomoztak, tolattak – nem semmi látvány volt, ahogy mondani szokás.

Tombola is volt a rendezvényen, aminek a fődíja egy 1975-ös MTZ 50-es traktor volt, az önkormányzat pedig egy két éjszakás családi nyaralást ajánlott fel egy szerencsés nyertesnek a város szigligeti vendégházában.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu