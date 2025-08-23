22 perce
Szentesen tombolt a traktorőrület: több mint százötven gép sorakozott fel, a főnyeremény pedig mindenkit meglepett – galériával, videóval
Piros traktor, zöld traktor, régi és új – összesen 165 traktort láthattak az érdeklődők a III. Szentesi Traktoros Fesztiválon. A gyerekek szerint még harci traktorok is voltak – amiből az az igazság, hogy a szentesi katonák is bemutatót tartottak és a földmunkagépeiket is kiállították. A traktoros fesztiválon a munkagépekkel versenyeztek is, és még a tombola fődíja is egy traktor volt, egy ötvenéves MTZ.
A traktoros fesztiválnak még nincs ugyan nagy múltja Szentesen, de már a kezdetekor kiderült, nagyon szeretik az emberek, igazi családi program. Már az előző években is hatalmas tömeg gyűlt össze, a gépcsodák látványa minden korosztályt magával ragadott.
Ihletet kaptak, eljátszottak a gondolattal, három éve rendezték meg először
Éppen 10 éve jártunk Szarvason egy rendezvényen, ahol veteránautókat, motorokat és traktorokat állítottak ki. Ott ismerkedtünk meg a csólyospálosi, bodoglári és zákányszéki traktoros egyesületekkel. Ők kimondottan traktoros fesztiválokat szerveznek, ami nekünk is nagyon megtetszett. Ihletet kaptunk, hogy mi is megismertessük a szentesiekkel ezt a programot
– mondta Ádám László, a Szentes és Térsége Traktoros Egyesület vezetője. Az egyesület közel 30 fős lelkes csapattal szervezte meg a traktoros fesztivált a repülőtéren, amire már délelőtt is özönlöttek az emberek.
A rendezvény traktoros felvonulással kezdődött, ahol 158 munkagéppel vonultak fel a helyi, környékbeli és messzebbről érkező traktorosok. A repülőtéri kiállításon már 165 volt a számuk.
Agrárország vagyunk, így szinte mindenkit érdekel valamilyen szinten a mezőgazdaság. Sokak családja is érintett, még ha a szüleik, nagyszüleik révén is. Az elmúlt évben is több mint hatezren látogattak ki a rendezvényünkre, idén is megcéloztuk minimum az ötezer főt
– mondta a főszervező. Ez a látogatói létszám minden bizonnyal meg is lett a nap végére, mert valósággal özönlöttek az emberek a repülőtérre.
Ilyen volt a III. Szentesi Traktoros FesztiválFotók: Kovács Erika
Traktoros fesztivál: a régi és az új gépek jól megfértek egymás mellett
Szabó Zoltán Ferenc, Szentes polgármestere a megnyitón köszönetet mondott mindazoknak, akik az agráriumban dolgoznak.
Akik a földeken dolgoznak, szántanak, boronálnak, elvetik a magot, gondozzák a növényt és várják a jó Istentől, hogy a betakarításban, jó termésben is segítsen. A munka dandárjában nincsenek ünnepnapok és hétvégék. Az a kitartás, amivel dolgoznak, példaértékű
– mondta.
A traktoros fesztiválra kilátogatók igazi családi napon vehettek részt. Sokan csodálták meg a traktorokat, amik között régieket és újakat egyaránt látni lehetett, sőt, még „harci traktorokat” is. Ez utóbbit több kisgyerektől is hallottuk. A rendezvényen ugyanis a szentesi katonák is kiállították gépparkjukat, többek között a földmunkagépeiket is, amiket a kisgyerekek harci traktoroknak hittek.
Szlalomoztak, tolattak, de micsoda sebességgel!
Nagyon sokan voltak kíváncsiak a traktorok gyorsasági, ügyességi és erőhúzó versenyére. Nem csoda, hiszen ahogy azokkal a traktorokkal a tulajdonosaik szlalomoztak, tolattak – nem semmi látvány volt, ahogy mondani szokás.
Tombola is volt a rendezvényen, aminek a fődíja egy 1975-ös MTZ 50-es traktor volt, az önkormányzat pedig egy két éjszakás családi nyaralást ajánlott fel egy szerencsés nyertesnek a város szigligeti vendégházában.
