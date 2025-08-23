Szentesen tombolt a traktorőrület: több mint százötven gép sorakozott fel, a főnyeremény pedig mindenkit meglepett – galériával, videóval

A traktoros fesztiválnak még nincs ugyan nagy múltja Szentesen, de már a kezdetekor kiderült, nagyon szeretik az emberek, igazi családi program. Már az előző években is hatalmas tömeg gyűlt össze, a gépcsodák látványa minden korosztályt magával ragadott.

Ennyi traktort egyszerre csak egy traktoros fesztiválon láthat az ember. A szentesi rendezvény ezreket csalogatott ki a repülőtérre. Fotó: Kovács Erika

Ihletet kaptak, eljátszottak a gondolattal, három éve rendezték meg először

Éppen 10 éve jártunk Szarvason egy rendezvényen, ahol veteránautókat, motorokat és traktorokat állítottak ki. Ott ismerkedtünk meg a csólyospálosi, bodoglári és zákányszéki traktoros egyesületekkel. Ők kimondottan traktoros fesztiválokat szerveznek, ami nekünk is nagyon megtetszett. Ihletet kaptunk, hogy mi is megismertessük a szentesiekkel ezt a programot

– mondta Ádám László, a Szentes és Térsége Traktoros Egyesület vezetője. Az egyesület közel 30 fős lelkes csapattal szervezte meg a traktoros fesztivált a repülőtéren, amire már délelőtt is özönlöttek az emberek.

A rendezvény traktoros felvonulással kezdődött, ahol 158 munkagéppel vonultak fel a helyi, környékbeli és messzebbről érkező traktorosok. A repülőtéri kiállításon már 165 volt a számuk.

Agrárország vagyunk, így szinte mindenkit érdekel valamilyen szinten a mezőgazdaság. Sokak családja is érintett, még ha a szüleik, nagyszüleik révén is. Az elmúlt évben is több mint hatezren látogattak ki a rendezvényünkre, idén is megcéloztuk minimum az ötezer főt

– mondta a főszervező. Ez a látogatói létszám minden bizonnyal meg is lett a nap végére, mert valósággal özönlöttek az emberek a repülőtérre.