Szórakoztató kikapcsolódás

1 órája

Ötvenkét traktor lepte el Pusztaszer utcáit, de nem ez volt az egyedüli látványosság a traktoros napon – galériával

Negyedszer rendezték meg a népszerű eseményt Pusztaszeren. A traktoros nap és az új kenyér ünnepe mindig kellemes, szórakoztató kikapcsolódást nyújt a helybelieknek és a faluba látogatóknak.

Imre Péter
A családias hangulatú traktoros nap ismét nagy sikert aratott Pusztaszeren a Szentháromság-templom melletti rendezvénytéren. A házigazda polgármester asszonyon, Ocskó-Almási Anitán kívül még három polgármester jelent meg: Ujvári László Balástya, Szabó István Derekegyház és Bánfi Sándor Tömörkény képviseletében. Utóbbi kettő a főzőverseny – erre nyolc csapat nevezett – zsűrijébe is bekerült.

Egy traktor magyar zászlókkal a pusztaszeri traktoros napon.
A traktoros nap most szombaton is családias hangulatú volt és nagy sikert aratott. Fotó: Imre Péter

Traktoros nap

A találkozóra 52 traktor érkezett Pusztaszerre, és a falu, valamint a hozzá tartozó Munkástelep utcáin való látványos felvonuláson kívül gyorsulási, ügyességi és erőhúzó verseny várt a gépekre és pilótáikra. A közönség a tikkasztó, kínzó hőséggel dacolva szurkolt a kedvenceknek, családtagoknak és ismerősöknek.

Újdonság volt a traktoros találkozón a látványos bemutatóval érkező  kiskunfélegyházi birkózó egyesület, amely különböző dobásokkal és gyakorlatokkal kápráztatta el közönségét. A kisteleki Pro-Art táncosai is megérdemelték a tapsot.

– Igyekeztünk új fellépőkkel színesíteni a programot, és úgy gondolom, mindenki megtalálhatta a kedvére valót – mondta Ocskó-Almási Anita, akinek szervezőként, a Pusztaszeri Lovas és Traktoros Egyesület tagjaként a negyedik, polgármesterként pedig az első traktoros napja volt a szombati. A már említett Szabó István is rendszeres vendég, Ujvári László pedig egy láda őszibarackkal érkezett.

Családias hangulatú traktoros nap ismét nagy sikert aratott Pusztaszeren

Fotók: Imre Péter

A főzőverseny eredményéről még nem szóltunk: sültjével különdíjat érdemelt Tacsi csapata, míg a bográcsos kategóriában Donát csapata végzett az élen, megelőzve a Szabó Farmot és a Kucska csapatot. El kell még mondani, hogy a pusztaszeriek a Pálmonostora és Környéke Traktoros Egyesülettel vándorserleget alapítottak, amit a közeljövőben egy bálon adnak majd át – tudtuk meg Ocskó-Almási Anitától.

További programok

A versenyek eredményhirdetése után 18 órakor a kilátogatókra a kenyérszentelő szentmise vár, majd 21 órakor a tűzijáték, utána a Dupla KáVé koncertje majd hajnalig a buli a Hegedűs fivérekkel.

 

