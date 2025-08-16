Ötvenkét traktor lepte el Pusztaszer utcáit, de nem ez volt az egyedüli látványosság a traktoros napon – galériával

A családias hangulatú traktoros nap ismét nagy sikert aratott Pusztaszeren a Szentháromság-templom melletti rendezvénytéren. A házigazda polgármester asszonyon, Ocskó-Almási Anitán kívül még három polgármester jelent meg: Ujvári László Balástya, Szabó István Derekegyház és Bánfi Sándor Tömörkény képviseletében. Utóbbi kettő a főzőverseny – erre nyolc csapat nevezett – zsűrijébe is bekerült.

A traktoros nap most szombaton is családias hangulatú volt és nagy sikert aratott. Fotó: Imre Péter

Traktoros nap

A találkozóra 52 traktor érkezett Pusztaszerre, és a falu, valamint a hozzá tartozó Munkástelep utcáin való látványos felvonuláson kívül gyorsulási, ügyességi és erőhúzó verseny várt a gépekre és pilótáikra. A közönség a tikkasztó, kínzó hőséggel dacolva szurkolt a kedvenceknek, családtagoknak és ismerősöknek.

Szórakoztató kikapcsolódás

Újdonság volt a traktoros találkozón a látványos bemutatóval érkező kiskunfélegyházi birkózó egyesület, amely különböző dobásokkal és gyakorlatokkal kápráztatta el közönségét. A kisteleki Pro-Art táncosai is megérdemelték a tapsot.

– Igyekeztünk új fellépőkkel színesíteni a programot, és úgy gondolom, mindenki megtalálhatta a kedvére valót – mondta Ocskó-Almási Anita, akinek szervezőként, a Pusztaszeri Lovas és Traktoros Egyesület tagjaként a negyedik, polgármesterként pedig az első traktoros napja volt a szombati. A már említett Szabó István is rendszeres vendég, Ujvári László pedig egy láda őszibarackkal érkezett.