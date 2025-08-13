augusztus 13., szerda

Legendás traktor a fődíj, Zákányszéken dől el, kié lesz: mutatjuk, hogyan lehet a tiéd

Címkék#zákányszéki traktorshow#mtz#Zákányszék

Augusztus 16-án Zákányszéken ismét felbőgnek a motorok a XI. Zákányszéki Traktorshow-n. A traktorshow a térség egyik legnépszerűbb mezőgazdasági és családi eseménye, ahol különleges díjak várnak a résztvevőkre. A program látványos felvonulásokkal, gépbemutatókkal és értékes nyereményekkel csalogatja a látogatókat.

Arany T. János

Augusztus 16-án, szombaton Zákányszéken ismét felbőgnek a motorok, és megtelik a levegő a dízel szagával: érkezik a XI. Zákányszéki Traktorshow, amely a focipálya melletti füves területen várja a látogatókat. Az esemény a térség egyik legnépszerűbb mezőgazdasági és családi programja, ahol a traktorok, erőgépek és különleges járművek szerelmesei testközelből csodálhatják meg a gépcsodákat.

Két traktor versenyez Zákányszéken, a Traktorshow sokakat érdeklő eseményén.
Traktorshow Zákányszéken: látványos gépek és versenyek, értékes nyeremények várják a látogatókat. Archív Fotó: Karnok Csaba

Traktorshow Zákányszéken nyereményekkel

A versenyek és bemutatók mellett a látogatók izgalmas nyereményekért is szurkolhatnak. 

Az első díj idén egy legendás MTZ 82 traktor, amely hosszú évtizedek óta bizonyít a magyar földeken.

 A második helyezett egy modern, környezetbarát elektromos motorral térhet haza, míg a harmadik díj egy 400 ezer forint értékű Bohnenkamp mezőgazdasági gumiabroncs, amely megkönnyíti a mindennapi munkát a gazdaságban.

Utalványok és sorsolás

A szervezők külön vásárlási utalványokat is kisorsolnak összesen több százezer forint értékben. Fontos azonban, hogy a sorsoláson csak azok vehetnek részt, akik augusztus 1. reggel 8 óra és augusztus 15. reggel 8 óra között a www.traktorshow.hu oldalon előzetesen regisztrálnak.

Szórakozás az egész családnak

A rendezvény nemcsak a gépek szerelmeseinek, hanem az egész családnak kínál szórakozást.

 A látványos felvonulások, a hatalmas mezőgazdasági gépek működés közbeni bemutatói és a közösségi élmény garantáltan felejthetetlenné teszik a napot. 

Aki tehát szeretné közelről látni a legnagyobb traktorokat, részt venni izgalmas programokon és akár egy traktor kulcsát is hazavinni, annak ott a helye augusztus 16-án Zákányszéken, a focipálya melletti füves területen.

 

