Az 500 traktor között minden is volt: fiatal tehetség, csinos traktoros lányok és 80 milliós járgány várt Zákányszéken
A mezőgazdasági gépek ünnepét tartották szombaton Zákányszéken. A traktorshow-n mintegy 500 gép vett részt, tulajdonosaik pedig több számban is összemérhették tudásukat.
Zákányszékről immár végérvényesen kijelenthető, hogy a traktorosok fellegvárává vált. Idén 11. alkalommal rendezték meg a településen a traktorshowt, melyre az ország minden pontjáról érkeztek mezőgazdasági gépekkel. A reggeli felvonuláson 488 traktor menetelt végig a falun, ennél azonban több jármű sorakozott a verseny kezdetére a focipálya melletti füves területen. Egyrészt azért, mert akadt, aki csak erre érkezett meg, másrészt azért, mert voltak, akik több járművel jöttek.
80 milliós traktor is volt
A legmesszebbről jött résztvevő Csákvárról, azaz 220 kilométerről utazott ide. A traktor mellett pedig, amit vezetett, tréleren hozott még két másikat is
– mesélt a legextrémebb traktorosról Gregus János szervező. Arra a kérdésre viszont nem tudott válaszolni, kié a legértékesebb jármű a rendezvényen.
Van itt 80 millió forintos traktor is, de sokkal többet számít, melyik milyen becsben van tartva. Egy szép kiegészítőkkel ellátott traktor, lehet, hogy értékesebb, mint egy drága munkaeszköz
– mondta.
A rendezvényt az év egyik legmelegebb napján tartották, ez sem tartotta azonban vissza a látogatókat, akik pokrócokkal, napernyőkkel érkeztek az egész napos programra. A rutinosabbak azonban nem aprózták el: sok platós autót is láttunk, melyeket páholyként használva a versenypálya körül parkoltak le tulajdonosaik. Innen nemcsak hogy kiválóan láttak, de még árnyékos helyen is ülhették végig a napot.
A traktorshow-n ügyességi, gyorsulási és erőhúzó versenyt is rendeztek
A versenyek a kiíráshoz képest egy órás csúszással, fél 11-kor kezdődtek el. A traktorosok először az ügyességi pályán mérhették össze tudásukat. A leggyorsabbak 1 percnél is kevesebb idő alatt teljesítették a kihívást, melyben előre és hátra, dombra fel és árokba le is kellett menni a traktorral, és szlalomrész is volt a bálák között. Később gyorsulási és erőhúzó versenyeket is rendeztek különböző kategóriákban.
A 15 éves Tandari Tamás 5 éves kora óta vezet traktort, versenyekre tavaly óta jár, hiszen 14 év az alsó korhatár.
Más versenyen volt már első és harmadik helyezésem is, itt viszont egyelőre csak az a célom, hogy biztonsággal végigmenjek a pályán. Nagy feladat ilyenkor az adrenalint kordában tartani és higgadtnak maradni
– mosolygott a fiatalember, aki amikor nem versenyez, járművével talajmunkákat végez családjuk zöldségtermesztő vállalkozásában.
Csinos nők a hatalmas monstrum volánja mögött
A több száz megtermett traktoros férfi közül messze kitűnt Vas Boglárka és Nógrádi Adrienn. A két fiatal lány apró, pánt nélküli topban, falatnyi farmernadrágban, finom ékszerekkel és elegáns kistáskákkal egy hatalmas John Deere traktorral érkeztek. Mindketten tudnak ilyen monstrumot vezetni – mint mondták, könnyebb is, mint egy autót.
A mezőgazdasági gépek ünnepét tartották szombaton ZákányszékenFotók: Török János
Szerintem menő is
– mondta Adrienn, bár ő most csak utas volt a 19 éves Bogi mellett. Hamar kiderült az is, hogy nem csak cicáskodnak a hatalmas gépen: mindketten aktívan dolgoznak a mezőgazdaságban.
Kiskorom óta ebbe nőttem bele. Sok munkát kipróbáltam, de végül ez jött be
– mosolygott Bogi. Arra a kérdésre, meg szokták-e őket nézni a traktoron, határozott igennel feleltek.
– Engem egyszer egy rendőr is megállított, hogy kicsit jobban öltözzek fel, mert elterelem a figyelmét az úton közlekedőknek – mesélte nevetve Adrienn.
Traktort és kvadot is lehetett nyerni
A zákányszéki traktorshow-n a hagyományoknak megfelelően idén is lehetett traktort nyerni: azt a résztvevők között sorsolták ki. A szervezőktől megtudtuk, eddig minden évben olyanhoz került, akinek aztán meg is változtatta az életét, hogy kapott egy nagy értékű munkaeszközt. Emellett most még egy vadi új, 2 millió forint értékű kvad is gazdára talált, vagyis valóban érdemes volt ellátogatni a rendezvényre, bár nyilván nem a nyeremények, hanem a traktoros élmény vonzott Zákányszékre szombaton mindenkit.