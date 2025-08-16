Az 500 traktor között minden is volt: fiatal tehetség, csinos traktoros lányok és 80 milliós járgány várt Zákányszéken

Zákányszékről immár végérvényesen kijelenthető, hogy a traktorosok fellegvárává vált. Idén 11. alkalommal rendezték meg a településen a traktorshowt, melyre az ország minden pontjáról érkeztek mezőgazdasági gépekkel. A reggeli felvonuláson 488 traktor menetelt végig a falun, ennél azonban több jármű sorakozott a verseny kezdetére a focipálya melletti füves területen. Egyrészt azért, mert akadt, aki csak erre érkezett meg, másrészt azért, mert voltak, akik több járművel jöttek.

Mintegy 500 traktor gyűlt össze szombaton Zákányszéken, hogy a traktorshow-n résztvegyenek. Fotó: Török János

80 milliós traktor is volt

A legmesszebbről jött résztvevő Csákvárról, azaz 220 kilométerről utazott ide. A traktor mellett pedig, amit vezetett, tréleren hozott még két másikat is

– mesélt a legextrémebb traktorosról Gregus János szervező. Arra a kérdésre viszont nem tudott válaszolni, kié a legértékesebb jármű a rendezvényen.

Van itt 80 millió forintos traktor is, de sokkal többet számít, melyik milyen becsben van tartva. Egy szép kiegészítőkkel ellátott traktor, lehet, hogy értékesebb, mint egy drága munkaeszköz

– mondta.

A rendezvényt az év egyik legmelegebb napján tartották, ez sem tartotta azonban vissza a látogatókat, akik pokrócokkal, napernyőkkel érkeztek az egész napos programra. A rutinosabbak azonban nem aprózták el: sok platós autót is láttunk, melyeket páholyként használva a versenypálya körül parkoltak le tulajdonosaik. Innen nemcsak hogy kiválóan láttak, de még árnyékos helyen is ülhették végig a napot.

A traktorshow-n ügyességi, gyorsulási és erőhúzó versenyt is rendeztek

A versenyek a kiíráshoz képest egy órás csúszással, fél 11-kor kezdődtek el. A traktorosok először az ügyességi pályán mérhették össze tudásukat. A leggyorsabbak 1 percnél is kevesebb idő alatt teljesítették a kihívást, melyben előre és hátra, dombra fel és árokba le is kellett menni a traktorral, és szlalomrész is volt a bálák között. Később gyorsulási és erőhúzó versenyeket is rendeztek különböző kategóriákban.

A 15 éves Tandari Tamás 5 éves kora óta vezet traktort, versenyekre tavaly óta jár, hiszen 14 év az alsó korhatár.

Más versenyen volt már első és harmadik helyezésem is, itt viszont egyelőre csak az a célom, hogy biztonsággal végigmenjek a pályán. Nagy feladat ilyenkor az adrenalint kordában tartani és higgadtnak maradni

– mosolygott a fiatalember, aki amikor nem versenyez, járművével talajmunkákat végez családjuk zöldségtermesztő vállalkozásában.